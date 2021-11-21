Журналист Каселс: «Манчестер Юнайтед» решил уволить Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» на экстренном совещании решило уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Поводом стал разгром от «Уотфорда» в матче АПЛ (1:4).

Сейчас клуб работает над условиями отставки Сульшера, включая размер компенсации за разрыв контракта. Норвежец возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году.

При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.

Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом .

. Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

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