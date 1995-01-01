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    Журналист Каселс: «Манчестер Юнайтед» решил уволить Сульшера

    Руководство «Манчестер Юнайтед» на экстренном совещании решило уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Поводом стал разгром от «Уотфорда» в матче АПЛ (1:4).

    Сейчас клуб работает над условиями отставки Сульшера, включая размер компенсации за разрыв контракта. Норвежец возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году.

    • При Сульшере манчестерцы не взяли ни одного трофея.
    • Клуб надеется заменить норвежца Зинедином Зиданом.
    • Манчестерцы идут в таблице АПЛ 7-ми.

    Сульшер: «Игроки «Манчестер Юнайтед» в ужасном состоянии. Мы подвели себя и фанатов, но таков футбол»

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    Де Хеа: «Легко винить тренера, но иногда виноваты футболисты. Против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» играл неприемлемо»

    Сульшер после разгрома от «Уотфорда» аплодировал фанатам и махал им рукой

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    Источник: твиттер Данкана Каселса

    Спортивный журналист The Times. Ведет подкаст, посвященный трансферам. Аудитория в твиттере - более 179 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 01:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      _MATRIX_ 1 час назад

      Увы, но это нужное для клуба решение. Спасибо Уле-Гуннару за всё, но теперь нужен тренер кто-то другой, с кем МЮ вернет лидерские позиции.

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