Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку»

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» стал победителем Южноамериканского кубка. В финале команда победила соотечественников из «Брагантино» (1:0).

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша вышел на замену на 75-й минуте. Он принадлежит «Спартаку».

В 3 своих матчах в турнире Роша забил 2 гола.

27-летний Роша должен вернуться в «Спартак» летом.

«Атлетико Паранаэнсе» взял Южноамериканский кубок 2-й раз. 1-й был 3 года назад.