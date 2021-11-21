Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку»

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» стал победителем Южноамериканского кубка. В финале команда победила соотечественников из «Брагантино» (1:0).
Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша вышел на замену на 75-й минуте. Он принадлежит «Спартаку».
- В 3 своих матчах в турнире Роша забил 2 гола.
- 27-летний Роша должен вернуться в «Спартак» летом.
- «Атлетико Паранаэнсе» взял Южноамериканский кубок 2-й раз. 1-й был 3 года назад.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру