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  • Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку»

Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку»

21 ноября 2021, 09:49
4

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» стал победителем Южноамериканского кубка. В финале команда победила соотечественников из «Брагантино» (1:0).

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша вышел на замену на 75-й минуте. Он принадлежит «Спартаку».

  • В 3 своих матчах в турнире Роша забил 2 гола.
  • 27-летний Роша должен вернуться в «Спартак» летом.
  • «Атлетико Паранаэнсе» взял Южноамериканский кубок 2-й раз. 1-й был 3 года назад.
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Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Паранаэнсе Роша Педро
Комментарии (4)
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oyabun
1637478959
При том что сейчас некому играть в Спартаке и половину игроков следует убрать из команды и Роша будет отличным пополнением, если всё же вернется.
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серега кашин
1637484881
промеса гнать на зону, а на его место рошу
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alefreddy
1637486333
Промеса на пенсию и попробовать Рошу
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zigbert
1637523427
Вернется чтобы снова уйти в аренду. Яркой игры в Спартаке так и не показал.
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