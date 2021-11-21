Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку»

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» стал победителем Южноамериканского кубка. В финале команда победила соотечественников из «Брагантино» (1:0).

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша вышел на замену на 75-й минуте. Он принадлежит «Спартаку».