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    Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку»

    Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» стал победителем Южноамериканского кубка. В финале команда победила соотечественников из «Брагантино» (1:0).

    Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша вышел на замену на 75-й минуте. Он принадлежит «Спартаку».

    • В 3 своих матчах в турнире Роша забил 2 гола.
    • 27-летний Роша должен вернуться в «Спартак» летом.
    • «Атлетико Паранаэнсе» взял Южноамериканский кубок 2-й раз. 1-й был 3 года назад.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30530

      oyabun 54 минуты назад

      При том что сейчас некому играть в Спартаке и половину игроков следует убрать из команды и Роша будет отличным пополнением, если всё же вернется.

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