УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Киевское «Динамо» в 15-м туре чемпионата Украины разгромило на выезде «Черноморец». Команда Мирчи Луческу идет на первом месте.

Форвард «Динамо» Илья Шкурин, принадлежащий ЦСКА, вышел в основе и отметился двумя голевыми пасами в первом тайме. Белоруса заменили на 65-й минуте.

Украина. УПЛ. 15-й тур

Черноморец – Динамо – 1:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Буяльский, 27; 0:2 – Витиньо, 30; 0:3 – Витиньо, 37; 1:3 – Исаенко, 44; 1:4 – Гармаш, 48; 1:5 – Буяльский, 58 (с пенальти); 1:6 – Кулач, 82.

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