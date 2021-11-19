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Материалы

Черноморец - Динамо

19.11.2021, Пятница, 20:30 мск Украина. Премьер-лига, 15 тур Черноморец - Динамо
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
3 декабря, понедельник 19:30 Динамо 2:0 Черноморец
6 тур
25 августа, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
15 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 2:1 Динамо
1 тур
18 июля, вторник 19:00 Динамо 2:1 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
10 тур
31 мая, среда 19:00 Динамо 2:1 Черноморец
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:30 Черноморец 1:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
22 тур
17 марта, пятница 20:00 Динамо 2:1 Черноморец
11 тур
15 октября, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
16 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Черноморец
3 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Черноморец 0:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
4 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:2 Динамо
5 тур
30 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
7 мая, среда 20:00 Динамо 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 20:30 Черноморец 1:1 Динамо
5 тур
11 августа, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 0:2 Динамо
7 тур
25 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 3:1 Черноморец
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Черноморец 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
5 декабря, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Динамо
1 тур
18 июля, суббота 20:00 Динамо 5:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 3:1 Черноморец
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:30 Черноморец 0:3 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
1 декабря, суббота 15:00 Динамо 5:2 Черноморец
3 тур
1 августа, среда 20:00 Черноморец 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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