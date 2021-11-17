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  • Довбик: «Я – джокер сборной Украины. Хорошо, что в команде есть такой игрок»

Довбик: «Я – джокер сборной Украины. Хорошо, что в команде есть такой игрок»

17 ноября 2021, 10:13
1

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями от гола в ворота Боснии и Герцеговины в матче отбора ЧМ-2022. Мяч помог украинцам выйти в стыковые игры.

«Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат, поэтому была вязкая, тяжeлая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата.

Гол? Уверенность приходит, когда играешь, забиваешь голы, когда больше таких моментов в игре, ты стараешься их реализовать.

Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент забиваю. Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой в команде игрок», – сказал Довбик.

  • Довбик также забивал после выхода на замену Швеции в плей-офф Евро-2020.
  • 24-летний форвард стоит 1,8 миллиона евро, он выступает за «Днепр-1».
  • В текущем сезоне УПЛ у него 13 матчей, 8 голов, 3 результативные передачи.

Источник: ua.tribuna.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина. Премьер-лига Босния и Герцеговина Финляндия Довбик Артем
Комментарии (1)
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Томик
1638028578
Видимо как-то не так называют партнеры, раз так активно продвигает "джокер". Возможно просто по фамилии...Но хочется чего-то эпического.
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