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    Олич: «Главная проблема РПЛ – российские футболисты. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион, в России он стоит 5»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о главной проблеме российского футбола.

    «Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро, в вашей стране стоит 5 миллионов. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.

    Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», – сказал Олич.

    • Сейчас в РПЛ действует лимит по формуле «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:01
    Комментарии9
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      Рейтинг: +539

      Борисыч1 11 минут назад

      Чушь собачья. Сам же Олич на маркете стоил одни деньги, а покупали его за тройную цену. И так со всеми легами.

      0
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      Рейтинг: +11236

      DeStar 14 минут назад

      Ну тоже бред. Разговаривал он с модричем
      россии нафиг не нужна была победа это раз
      Они по факту слабее это два
      и еще играют на чужом ублюдском водном поле это три.
      Конечно тут был не футбол, а выноси мяч подальше.

      0
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      Рейтинг: +5764

      порт 21 минуту назад

      Ну хоть кто то ожидал от наших футболёров больше.

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      Рейтинг: +22065

      bset 23 минуты назад

      Ладно стоимость игроков. Но блин зарплата у них какая?.. Средняя зарплата в стране ниже, чем в европейской стране. Уровень чемпионата ниже, чем в европейской стране. А зарплата футболистов выше, чем в европейском чемпионате. Это как так? Это каким вообще экономическим законом можно объяснить? Люди зарабатывают меньше, а значит меньше тратят на футбол, а значит клубы зарабатывают меньше. Откуда деньги на большие зарплаты? Просто страна чудес какая-то...

      3
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      Рейтинг: +14959

      Garrincha58 27 минут назад

      «Ожидали намного большего» мы то же но они не оправдали наши ожидания, но как сказал «классик» это ваши проблемы

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      Рейтинг: +3879

      FENIX-SL 30 минут назад

      щас найдутся дауны что будут защищать СВОИ РОДНЫЕ КЛУБЫ (которым насрать на своих фанатов кстати)

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      Рейтинг: +14959

      Garrincha58 > FENIX-SL 24 минуты назад

      а их и искать не надо первым начнёт Иванов или Газизов для них лимит как манна небесная чтобы продавать бездарей в Зенит или ЦСКА или Спартак по завышенным расценкам

      0
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      Рейтинг: +366

      Снег 36 минут назад

      Прав Олич.

      2
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      Рейтинг: +4237

      Semenycch 42 минуты назад

      Все верно!

      2
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