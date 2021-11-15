Олич: «Главная проблема РПЛ – российские футболисты. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион, в России он стоит 5»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о главной проблеме российского футбола.

«Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро, в вашей стране стоит 5 миллионов. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.

Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», – сказал Олич.

Сейчас в РПЛ действует лимит по формуле «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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