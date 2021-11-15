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  • Олич: «Главная проблема РПЛ – российские футболисты. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион, в России он стоит 5»

Олич: «Главная проблема РПЛ – российские футболисты. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион, в России он стоит 5»

15 ноября 2021, 18:01
38

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о главной проблеме российского футбола.

«Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро, в вашей стране стоит 5 миллионов. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.

Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», – сказал Олич.

  • Сейчас в РПЛ действует лимит по формуле «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Олич Ивица
Комментарии (38)
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Снег
1636989096
Прав Олич.
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порт
1636989996
Ну хоть кто то ожидал от наших футболёров больше.
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Persona_non_Grata
1636993282
ОЧЕНЬ трудно не согласиться (((
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sobaka120982
1636993438
Не дать не взять, золотые слова!!!! Но наши функционеры же это не читают(((
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insider_retro
1636994340
Так их, Олич, - по мордосам... Переоценённость зашкаливает, а уровень игры удручает... Хотя понтов, причёсок и татух - как матёрых чемпионов и обладателей...
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Ганнибал Лектор
1636995143
Это все давно понимают, но до тех пор, пока РПЛ - игрушка и/или кормушка для кучки жуликов, ничего не изменится
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NewLife
1636996538
Лимит выгоден только некомпетентным начальникам и дельцам-агентам, а российскому футболу наносит непоправимый вред. Это так, Дюков ?
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polt
1636999646
Согласен. Те же Головин, Миранчук по евромеркам игроки ниже средего уровня. И наш футбол-еще ниже "ниже средего уровня".
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vladimir63
1637003021
в самую точку ! не в бровь а в глаз ! закормлены баблом !!!!
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alp
1637005874
золотые слова! у нас лимит сделали, чтобы сборная нормально стала играть. вместо этого, с каждым матчем пробитие дна....
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