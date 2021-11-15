Глебов – о поражении от Хорватии: «Естественно, весь матч так играть нельзя»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился впечатлениями после игры десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

«Понятно, что хорваты забили гол и подсели, их все устраивало, уже где-то нам нужно было перехватывать инициативу. Естественно, весь матч так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры.

Не сказать, что у хорватов было много моментов, да, было пара эпизодов, когда спас Матвей [Сафонов]. Там спасал, а здесь получилась не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол.

У команды был боевой настрой перед игрой, все готовились к матчу, понимали, что ответственная игра. Но хорваты тоже были настроены, вышли при своих болельщиках, с минуты 20-й или 25-й они подсадили нас на своей половине поля.

А во втором тайме игра шла такая, что поле залило, лужи, грязь, небольшая неразбериха была с обеих сторон», – сказал Глебов.