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    Глебов – о поражении от Хорватии: «Естественно, весь матч так играть нельзя»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился впечатлениями после игры десятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0).

    «Понятно, что хорваты забили гол и подсели, их все устраивало, уже где-то нам нужно было перехватывать инициативу. Естественно, весь матч так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры.

    Не сказать, что у хорватов было много моментов, да, было пара эпизодов, когда спас Матвей [Сафонов]. Там спасал, а здесь получилась не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол.

    У команды был боевой настрой перед игрой, все готовились к матчу, понимали, что ответственная игра. Но хорваты тоже были настроены, вышли при своих болельщиках, с минуты 20-й или 25-й они подсадили нас на своей половине поля.

    А во втором тайме игра шла такая, что поле залило, лужи, грязь, небольшая неразбериха была с обеих сторон», – сказал Глебов.

    • Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022.
    • Россияне проиграли из-за автогола Федора Кудряшова.
    • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на чемпионат мира в стыковых матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +440

      jek718875 5 минут назад

      Все говорят,так играть нельзя,так кто вам мешал играть не так?

      0
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      Рейтинг: +11160

      Cleaner 11 минут назад

      Мне не интересно мнение Глебова. Мне интересно, как игрок из последней команды в турнирной таблице попал в сборную(!) России? Может потому, что Карпин раньше Ростов тренировал? Вопрос риторический, можно на него не отвечать...

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      Рейтинг: +1324

      PNZ1985 25 минут назад

      с минуты 20-й или 25-й говорит, он) ДАня они с вас не слазили и насиловали весь, сук матч! и даже говнополе не стало помехой, и было бы недоразумением, если бы Хорваты не прошли бы дальше

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