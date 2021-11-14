Отбор ЧМ-2022. Германия разгромила Армению, Северная Македония победила Исландию и пробилась в стыки

Закончились матчи в группе J отборочного этапа ЧМ-2022.

Сборная Германии крупно победила Армению – 4:1. Команда уверенно заняла первое место и вышла на чемпионат мира.

Северная Македония обыграла Исландию (3:1) и попала в стыковые матчи.

Румыния выиграла у Лихтенштейна (2:0) и заняла третье место в группе.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 10-й тур

Армения – Германия – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Хаверц, 15; 0:2 – Гюндоган, 45+4 (с пенальти); 0:3 – Гюндоган, 50; 1:3 – Мхитарян, 59 (с пенальти); 1:4 – Хофманн, 64.

Северная Македония – Исландия – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алиоски, 7; 1:1 – Торстейнссон, 54; 2:1 – Элмас, 65; 3:1 – Элмас, 87.

Лихтенштейн – Румыния – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ман, 8; 0:2 – Банку, 87.

Календарь отбора ЧМ-2022

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