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Северная Македония - Исландия

14.11.2021, Воскресенье, 20:00 мск Скопье, стадион Тоше Проески Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур Северная Македония - Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа J
5 тур
5 сентября, воскресенье 19:00 Исландия 2:2 Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 9
7 тур
10 июня, среда 19:45 Северная Македония 2:0 Исландия
4 тур
15 октября, среда 22:00 Исландия 1:0 Северная Македония
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 10 9 0 1 36:4 +32 27
2. Северная Македония 10 5 3 2 23:11 +12 18
3. Румыния 10 5 2 3 13:8 +5 17
4. Армения 10 3 3 4 9:20 -11 12
5. Исландия 10 2 3 5 12:18 -6 9
6. Лихтенштейн 10 0 1 9 2:34 -32 1
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