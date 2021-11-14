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    Хачатурянц: «Россия выйдет на ЧМ-2022. Играли прекрасно, хорваты не заслужили победу»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц оценил исход отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0). Единственный мяч – автогол защитника Федора Кудряшова.

    «Играли прекрасно. Могли сыграть вничью. Несчастный случай. Будем, значит, дальше решать свою проблему.

    Какая критика может быть к Кудряшову? Это может произойти с любым игроком. Достойно сыграли и, мне кажется, ни у кого язык не повернется критиковать Кудряшова в такой момент. Такое бывает. Играли достойно. Заслуживали прямого выхода. На мой взгляд, Хорватия не наиграла на победу. Значит, случится это, но чуть позже. У меня есть уверенность, что выйдем через стыки. С этим тренером и с этой командой обязаны выходить», – сказал Хачатурянц.

    • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.
    • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
    • 2021 год для сборной России завершен.

    Кудряшов не подошел к болельщикам России после игры в Хорватии. Он забил в свои ворота

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    Источник: Sport24

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9471

      Fusballer 1 минуту назад

      Клоун. "Будем, значит, дальше решать свою проблему." - это о распиле бабла?

      0
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      Рейтинг: +139

      Arturashvilli 4 минуты назад

      Закройте ему рот уже а, пусть сборную Армении обсуждает!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +645

      Алекс636363 5 минут назад

      если это прекрасно, то хрен ему в рот мало будет. полным составом на рудники - и функционеры, и тренеры, и игроки. и особенно футбольные агенты. вот тогда стране была бы польза

      1
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      Рейтинг: +2770

      lordmrv 11 минут назад

      Ашот, хрен те в рот. Я не тот матч что ли смотрел? Кто прекрасно играл?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17430

      derrik2000 14 минут назад

      "Исполняющий обязанности президента РПЛ "

      У нас в России, ведь, сейчас как: что только не скажешь, лишь бы подольше на хлебном месте удержаться.
      Тем более, что пока "И.О."

      2
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      Рейтинг: +172

      Edward52 19 минут назад

      Играли так, чтобы дать шанса хорватам. Чуть не повезло, бывает. Выиграем стыки по любому.

      1
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      Рейтинг: +2770

      lordmrv > Edward52 9 минут назад

      Эдуард (простите отчества не знаю), дай Вам Бог такого оптимизма на всю оставшуюся жизнь.

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      Рейтинг: +14269

      paracetamol 19 минут назад

      Играли прекрасно. Могли сыграть вничью... - Это ты о чем, ара? Кто тебя на такой пост назначил, наверно купил?

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      Рейтинг: +7106

      Старикан 28 минут назад

      Ахахах... "Играли прекрасно..." Б.лядь, какие же придурки у руля РФС!

      2
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      Рейтинг: +944

      SuperNils 28 минут назад

      Повернулся у всех уже.

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