Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хачатурянц: «Россия выйдет на ЧМ-2022. Играли прекрасно, хорваты не заслужили победу»

Хачатурянц: «Россия выйдет на ЧМ-2022. Играли прекрасно, хорваты не заслужили победу»

14 ноября 2021, 19:30
30

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц оценил исход отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0). Единственный мяч – автогол защитника Федора Кудряшова.

«Играли прекрасно. Могли сыграть вничью. Несчастный случай. Будем, значит, дальше решать свою проблему.

Какая критика может быть к Кудряшову? Это может произойти с любым игроком. Достойно сыграли и, мне кажется, ни у кого язык не повернется критиковать Кудряшова в такой момент. Такое бывает. Играли достойно. Заслуживали прямого выхода. На мой взгляд, Хорватия не наиграла на победу. Значит, случится это, но чуть позже. У меня есть уверенность, что выйдем через стыки. С этим тренером и с этой командой обязаны выходить», – сказал Хачатурянц.

  • В марте Россия сыграет в стыковых матчах.
  • Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.
  • 2021 год для сборной России завершен.

Кудряшов не подошел к болельщикам России после игры в Хорватии. Он забил в свои ворота

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Хачатурянц Ашот
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Старикан
1636907789
Ахахах... "Играли прекрасно..." Б.лядь, какие же придурки у руля РФС!
Ответить
paracetamol
1636908326
Играли прекрасно. Могли сыграть вничью... - Это ты о чем, ара? Кто тебя на такой пост назначил, наверно купил?
Ответить
Edward52
1636908342
Играли так, чтобы дать шанса хорватам. Чуть не повезло, бывает. Выиграем стыки по любому.
Ответить
derrik2000
1636908629
"Исполняющий обязанности президента РПЛ " У нас в России, ведь, сейчас как: что только не скажешь, лишь бы подольше на хлебном месте удержаться. Тем более, что пока "И.О."
Ответить
lordmrv
1636908795
Ашот, хрен те в рот. Я не тот матч что ли смотрел? Кто прекрасно играл?
Ответить
Алекс636363
1636909182
если это прекрасно, то хрен ему в рот мало будет. полным составом на рудники - и функционеры, и тренеры, и игроки. и особенно футбольные агенты. вот тогда стране была бы польза
Ответить
Arturashvilli
1636909237
Закройте ему рот уже а, пусть сборную Армении обсуждает!!!
Ответить
A.l.e.x.777
1636910214
20-2 по ударам по воротам, это нормальная игра?
Ответить
paracetamol
1636910274
Пока у нас такие Хачатурянцы рулят, все у нас будет по типу: "все хорошо, прекрасная маркиза..."
Ответить
Иван Петров 1986
1636967733
Эще один придурок, но это понятно - деньги то за что - то получать нужно. Именно получать, а не зарабатывать.
Ответить
Главные новости
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
8
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+