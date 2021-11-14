Хачатурянц: «Россия выйдет на ЧМ-2022. Играли прекрасно, хорваты не заслужили победу»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц оценил исход отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России (1:0). Единственный мяч – автогол защитника Федора Кудряшова.

«Играли прекрасно. Могли сыграть вничью. Несчастный случай. Будем, значит, дальше решать свою проблему.

Какая критика может быть к Кудряшову? Это может произойти с любым игроком. Достойно сыграли и, мне кажется, ни у кого язык не повернется критиковать Кудряшова в такой момент. Такое бывает. Играли достойно. Заслуживали прямого выхода. На мой взгляд, Хорватия не наиграла на победу. Значит, случится это, но чуть позже. У меня есть уверенность, что выйдем через стыки. С этим тренером и с этой командой обязаны выходить», – сказал Хачатурянц.

В марте Россия сыграет в стыковых матчах.

Последний пропущенный Россией чемпионат мира состоялся в 2010 году.

2021 год для сборной России завершен.

Кудряшов не подошел к болельщикам России после игры в Хорватии. Он забил в свои ворота