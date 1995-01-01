Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Кудряшов, Бакаев, Ионов – в основе сборной России на матч с Хорватией; Ловрен, Модрич, Влашич выйдут у хорватов

    Стал известен состав сборной России на матч десятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

    Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.

    Запасные: Гилерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Мостовой, Миранчук, Зобнин, Заболотный, Сергеев.

    Хорватия: Грбич, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Крамарич, Перишич.

    Запасные: Ливакович, Слуга, Станишич, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливайя, Якич, Петкович, Оршич, Вида.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском «Полюде», который начнется в 17:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4532

      AtticusFinch 5 минут назад

      Баринов интересно в первом тайме удалится или до второго дотянет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 минут назад

      Россия будет защищать очко, но у Хорватии больше мотивации.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4204

      Semenycch > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 минуты назад

      У свиней очко разработанное, а пудель, как известно, свинья. Такое очко не защитить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Евгений Агеев 12 минут назад

      Фомин меня уже какую игру раздражает: на два метра пас не может отдать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      ostrovski1 14 минут назад

      А где Ерохин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3299

      Kollljan 15 минут назад

      Этим составом пудель сливает игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      волчарик 21 минуту назад

      На сегодняшную игру с составом не согласен,но я диванный эксперт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      vladik12 22 минуты назад

      Эй вы, питерские. Не забыли хоть Ловрену накинуть, чтоб он сейчас нам все организовал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      волчарик > vladik12 20 минут назад

      Какое счастье быть *********.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4204

      Semenycch 29 минут назад

      Ионов, Бакаев?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4532

      AtticusFinch > Semenycch 6 минут назад

      Фомин Кудряшов Баринов? =))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +766

      ВасяК 29 минут назад

      Я не понял с составом!!!Ну да ладно если *******, тогда они ...!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +766

      ВасяК > ВасяК 26 минут назад

      Ну к тому составу добавить парочку,и всё нормально было бы!!!Ну да ладно,Валера-верим!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Slavan62 34 минуты назад

      Надо просить дать пас одноклубнику у Ловрена

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91165
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68135
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru