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  • Кудряшов, Бакаев, Ионов – в основе сборной России на матч с Хорватией; Ловрен, Модрич, Влашич выйдут у хорватов

Кудряшов, Бакаев, Ионов – в основе сборной России на матч с Хорватией; Ловрен, Модрич, Влашич выйдут у хорватов

14 ноября 2021, 15:34
33

Стал известен состав сборной России на матч десятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.

Запасные: Гилерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Мостовой, Миранчук, Зобнин, Заболотный, Сергеев.

Хорватия: Грбич, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Крамарич, Перишич.

Запасные: Ливакович, Слуга, Станишич, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливайя, Якич, Петкович, Оршич, Вида.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском «Полюде», который начнется в 17:00 по Москве.

Источник: твиттер сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Кудряшов Федор Ионов Алексей Ловрен Деян Модрич Лука Бакаев Зелимхан Влашич Никола
Комментарии (33)
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vladimir-7
1636893896
Два Зобнина и оба в запасе.
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Красногорск_Фан
1636894064
Ионов с Бакаевым . Странный выбор в нападении. Будут быстро бегать и снабжать мячами Cмолова? не знаю. Ну Баринов - понятно. Первый кандидат на красную. Как Пепе у португальцев. Они такие уже родились. Кудряшов пенсионер. В общем у хорватов нет шансов, всех порвем!! Россия вперед!
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волчарик
1636894926
На сегодняшную игру с составом не согласен,но я диванный эксперт.
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Kollljan
1636895322
Этим составом пудель сливает игру.
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ostrovski1
1636895367
А где Ерохин?
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ArReal
1636895890
Баринов интересно в первом тайме удалится или до второго дотянет?
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Блямба
1636896579
Кудрич и Ионич... До свидания.
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somn
1636896642
Сомнения терзают, глядя на состав. Карпин чудит.
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zigbert
1636896854
Может быть правильно Карпин дал возможность проявить себя Сергееву. Он боец и от его активных действий будет зависеть не только игра в атаке но и прессинг обороны Хорватии. Замена Сутормина на Караваева тоже разумный ход. По тому как будет складываться матч будут варианты и с запасными игроками.
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ААМ
1636897178
Почему такая основа? Что хотеть от человека, для которого сохранение Ростовом места в ПМ важнее, чем попадание сборной на ЧМ, хотя для возвращение в ПМ нужен год, а для попадание на следующий ЧМ - четыре.
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