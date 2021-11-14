Кудряшов, Бакаев, Ионов – в основе сборной России на матч с Хорватией; Ловрен, Модрич, Влашич выйдут у хорватов

Стал известен состав сборной России на матч десятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.

Запасные: Гилерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Мостовой, Миранчук, Зобнин, Заболотный, Сергеев.

Хорватия: Грбич, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Соса, Модрич, Брозович, Пашалич, Влашич, Крамарич, Перишич.

Запасные: Ливакович, Слуга, Станишич, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливайя, Якич, Петкович, Оршич, Вида.