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    Сборная России: «День финала! Все или ничего!»

    Пресс-служба сборной России опубликовала анонс матча десятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Встреча начнется в 17:00 в Сплите.

    «День финала! Все или ничего!» – сказано в посте России.

    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
    • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
    • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

    Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3296

      Kollljan 6 минут назад

      Хорваты воткнут по самые гланды пуделю.

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      Рейтинг: +11097

      Cleaner 32 минуты назад

      Ну как это ничего? Займем второе место, будем играть дальше за выход на ЧМ с такими же неудачниками, как мы. Ничего СТРАШНОГО не произойдет при поражении.

      0
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      Рейтинг: +26012

      Боцман59rus 40 минут назад

      _ интересно, за рубежом соответствующие службы, в отношении своих сборных, такой же ерундой и помулизмом занимаются?

      0
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      Рейтинг: +146

      3meeeD 1 час назад

      1-3

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      Рейтинг: +146

      3meeeD > 3meeeD 1 час назад

      Поведем ,но упустим

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      Рейтинг: +7241

      mihail200606 1 час назад

      Думаю, что ничего...

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      Рейтинг: +6187

      vladik12 > mihail200606 45 минут назад

      Пессимистично.

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