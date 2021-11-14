Сборная России: «День финала! Все или ничего!»

Пресс-служба сборной России опубликовала анонс матча десятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Встреча начнется в 17:00 в Сплите.
«День финала! Все или ничего!» – сказано в посте России.
- В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
- При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
- В последнем туре обе команды добились крупных побед.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»
Источник: твиттер сборной России