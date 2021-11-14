Сборная России: «День финала! Все или ничего!»

Пресс-служба сборной России опубликовала анонс матча десятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Встреча начнется в 17:00 в Сплите.

«День финала! Все или ничего!» – сказано в посте России.

В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.

сборная России еще не проигрывала. В последнем туре обе команды добились крупных побед.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»