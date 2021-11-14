Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от решающей игры отборочной группы чемпионата мира-2022 против Хорватии. По его мнению, результат можно добыть и без соблюдения норм фэйр-плей.

«Пытаться сыграть на ничейку – это тоже чревато. Даже если ты выстроишь под это правильную тактику, минимизируешь все риски, все равно бывает один момент, который становится голевым и решающим. Самый свежий пример – матч «Зенита» с «Челси». Тем более у хорватов мастерства хватает. Поэтому прямо явно играть в Сплите на ничью – наверно, нет. Но в концовке при положительном счете — вполне можно на это перестроиться. Выстроить редут и терпеть – за несколько минут до свистка в этом будет смысл. Чем меньше времени остается, тем больше усталость, в том числе у атакующих игроков. И хитрости футбольные тоже можно использовать. Вплоть до того, чтобы потянуть время.

Сейчас меня могут неправильно понять некоторые болельщики, скажем так, дилетанты, которые считают – сборная должна играть по-другому. Отвечу: отлично, можно сыграть в яркий атакующий футбол, даже забить два, но при этом в итоге не добиться результата.

Мое мнение – в таких матчах красота, зрелищность и, если хотите, эстетика уходят на второй план. Здесь нужен результат. И пусть он даже будет добыт путем хитрости, затяжек времени, тактическими заменами, на худой конец даже симуляцией. Некрасиво, конечно, но тут все средства хороши. На кону стоит очень многое. И если мы добьемся результата, думаю, за все эти вещи нынешнюю сборную никто не упрекнет. Любые здравомыслящие игроки и команды будут использовать все это для себя», – сказал Малафеев.