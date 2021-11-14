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  • Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»

Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»

14 ноября 2021, 08:51
38

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от решающей игры отборочной группы чемпионата мира-2022 против Хорватии. По его мнению, результат можно добыть и без соблюдения норм фэйр-плей.

«Пытаться сыграть на ничейку – это тоже чревато. Даже если ты выстроишь под это правильную тактику, минимизируешь все риски, все равно бывает один момент, который становится голевым и решающим. Самый свежий пример – матч «Зенита» с «Челси». Тем более у хорватов мастерства хватает. Поэтому прямо явно играть в Сплите на ничью – наверно, нет. Но в концовке при положительном счете — вполне можно на это перестроиться. Выстроить редут и терпеть – за несколько минут до свистка в этом будет смысл. Чем меньше времени остается, тем больше усталость, в том числе у атакующих игроков. И хитрости футбольные тоже можно использовать. Вплоть до того, чтобы потянуть время.

Сейчас меня могут неправильно понять некоторые болельщики, скажем так, дилетанты, которые считают – сборная должна играть по-другому. Отвечу: отлично, можно сыграть в яркий атакующий футбол, даже забить два, но при этом в итоге не добиться результата.

Мое мнение – в таких матчах красота, зрелищность и, если хотите, эстетика уходят на второй план. Здесь нужен результат. И пусть он даже будет добыт путем хитрости, затяжек времени, тактическими заменами, на худой конец даже симуляцией. Некрасиво, конечно, но тут все средства хороши. На кону стоит очень многое. И если мы добьемся результата, думаю, за все эти вещи нынешнюю сборную никто не упрекнет. Любые здравомыслящие игроки и команды будут использовать все это для себя», – сказал Малафеев.

  • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
  • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
  • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Малафеев Вячеслав
Комментарии (38)
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vladik12
1636874592
Сразу видна питерская, мать ее, школа. Гнилье.
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волчарик
1636877924
Конечно хочется видеть у сборной красивую и уверенную игру,но будем объективны не с этим поколением футболистов.И Слава прав,давайте просто вспомним всеобщую эйфорию после победы над Испанией в таком стиле.
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Давид59
1636879000
Стыдно за Малафеева.
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Niko
1636879110
Крыса был есть и останется.
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Vitaga
1636883250
угу... в этом весь менталитет и наших чиновников и депутатов. у большинства тех кто встал к какому то управлению.... беспринципность бесчестность готовность к любой подлости. эти люди подобно первому лицу страны - за свои слова не отвечают
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paracetamol
1636883595
Все зависит от того, кого Валера на игру выставит. Если опять всякое хумно типа Миранчука и Головина, Джикии и Осипенки, со Смоловым в нападении, то пиши пропало.
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vladimir-7
1636886147
Да, Слава не удивил, лучше бы ты промолчал.
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jek718875
1636886934
МАЛАФЕЕВА на мыло!!!
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житель СПб
1636892503
Вот это все - о футболе? Тогда футбол все больше превращается в мерзость, г-н Малафеев. Поэтому и падает его привлекательность в России. А есть страны, где играют в красивый футбол - и там интерес к футболу растет. Но нашим миллионерам это не понять. Я не про защитный вариант игры здесь пишу, а про те перехлесты. к которым публично призывает "футбольный тренер".
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NewLife
1636892700
При хорошей игре ни за кого не будет стыдно или обидно. Не надо сохранять очко при помощи симуляций и пояса верности пропаганде.
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