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    Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от решающей игры отборочной группы чемпионата мира-2022 против Хорватии. По его мнению, результат можно добыть и без соблюдения норм фэйр-плей.

    «Пытаться сыграть на ничейку – это тоже чревато. Даже если ты выстроишь под это правильную тактику, минимизируешь все риски, все равно бывает один момент, который становится голевым и решающим. Самый свежий пример – матч «Зенита» с «Челси». Тем более у хорватов мастерства хватает. Поэтому прямо явно играть в Сплите на ничью – наверно, нет. Но в концовке при положительном счете — вполне можно на это перестроиться. Выстроить редут и терпеть – за несколько минут до свистка в этом будет смысл. Чем меньше времени остается, тем больше усталость, в том числе у атакующих игроков. И хитрости футбольные тоже можно использовать. Вплоть до того, чтобы потянуть время.

    Сейчас меня могут неправильно понять некоторые болельщики, скажем так, дилетанты, которые считают – сборная должна играть по-другому. Отвечу: отлично, можно сыграть в яркий атакующий футбол, даже забить два, но при этом в итоге не добиться результата.

    Мое мнение – в таких матчах красота, зрелищность и, если хотите, эстетика уходят на второй план. Здесь нужен результат. И пусть он даже будет добыт путем хитрости, затяжек времени, тактическими заменами, на худой конец даже симуляцией. Некрасиво, конечно, но тут все средства хороши. На кону стоит очень многое. И если мы добьемся результата, думаю, за все эти вещи нынешнюю сборную никто не упрекнет. Любые здравомыслящие игроки и команды будут использовать все это для себя», – сказал Малафеев.

    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
    • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
    • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8373

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Да , играть надо Нормально !

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