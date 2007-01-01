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    Галактионов: «Матч с Испанией будет определяющим. Мы хотим играть от себя»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отбора Евро-2023 против Словакии (3:0), а также поделился ожиданиями от игры с Испанией (16 ноября).

    – Были не самые удачные первые таймы с Литвой и Северной Ирландией. Сегодня всe получилось?

    – Мы к этому стремимся. Надо признать, что мы не до конца довольны тем, что происходило в первом отрезке первого тайма.

    Нам не совсем удавалось завязать ту игру, о которой мы договаривались с ребятами, но, в принципе, что касается прессинга, активности на чужой половине поля, мы старались выполнять все требования и играли, в первую очередь, от себя.

    Понятно, что с учeтом определeнных нюансов соперника. Хорошо, что забитые мячи дали нам уверенность. Дальше игра проходила под нашим контролем.

    – А о чeм вы договаривались с ребятами из того, что не получилось на старте матча?

    – Определeнные тактические игровые взаимодействия при начале развития атаки, при переходе в быструю атаку. Где-то мешал брак, где-то была суета, где-то мы слишком торопились и не до конца разумно действовали в определенных ситуациях, и нам это мешало.

    – Сегодня было много стандартов, но не так много получалось превратить в опасные моменты. С чем это связано? И стоит ли этому уделять дополнительное внимание?

    – Мы много над этим работали. И над прямой передачей, и над розыгрышами. Опять же была спешка и, наверное, некая психологическая составляющая, которая торопила.

    Ребята хотели реализовать как можно быстрее. В таких ситуациях нужен разум, нужно хладнокровие для того, чтобы реализовывать эти моменты.

    – Чего нам ждать от команды в матче с Испанией? Будет ли она перестраиваться?

    – Это вы увидите непосредственно когда начнeтся игра. У нас есть определeнные мысли на этот счeт. Испанцы нам понятны.

    Конечно, стилистика и направление того, во что мы хотим играть, меняться не будет. Добавятся какие-то нюансы в определeнных зонах. А какое наполнение футболистов будет – это мы уже решим ближе к игре.

    – Игра с Испанией будет решающей?

    – Не то, чтобы решающей, но определяющей. Потому что мы акцентируем внимание на то, что мы хотим играть от себя. Ментально мы должны подойти к этой игре сильнее.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8359

      Alekxei Z. 1 час назад

      Походу хороший первый тайм со Словакией вскружил голову.

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      Рейтинг: +2784

      Бухбух 1 час назад

      Галактионов не знает смысл фраз "играть от себя" и "играть так, как позволяет соперник". Поэтому итог матча с испанцами предсказать несложно. К сожалению.

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