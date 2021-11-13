Галактионов: «Матч с Испанией будет определяющим. Мы хотим играть от себя»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отбора Евро-2023 против Словакии (3:0), а также поделился ожиданиями от игры с Испанией (16 ноября).

– Были не самые удачные первые таймы с Литвой и Северной Ирландией. Сегодня всe получилось?

– Мы к этому стремимся. Надо признать, что мы не до конца довольны тем, что происходило в первом отрезке первого тайма.

Нам не совсем удавалось завязать ту игру, о которой мы договаривались с ребятами, но, в принципе, что касается прессинга, активности на чужой половине поля, мы старались выполнять все требования и играли, в первую очередь, от себя.

Понятно, что с учeтом определeнных нюансов соперника. Хорошо, что забитые мячи дали нам уверенность. Дальше игра проходила под нашим контролем.

– А о чeм вы договаривались с ребятами из того, что не получилось на старте матча?

– Определeнные тактические игровые взаимодействия при начале развития атаки, при переходе в быструю атаку. Где-то мешал брак, где-то была суета, где-то мы слишком торопились и не до конца разумно действовали в определенных ситуациях, и нам это мешало.

– Сегодня было много стандартов, но не так много получалось превратить в опасные моменты. С чем это связано? И стоит ли этому уделять дополнительное внимание?

– Мы много над этим работали. И над прямой передачей, и над розыгрышами. Опять же была спешка и, наверное, некая психологическая составляющая, которая торопила.

Ребята хотели реализовать как можно быстрее. В таких ситуациях нужен разум, нужно хладнокровие для того, чтобы реализовывать эти моменты.

– Чего нам ждать от команды в матче с Испанией? Будет ли она перестраиваться?

– Это вы увидите непосредственно когда начнeтся игра. У нас есть определeнные мысли на этот счeт. Испанцы нам понятны.

Конечно, стилистика и направление того, во что мы хотим играть, меняться не будет. Добавятся какие-то нюансы в определeнных зонах. А какое наполнение футболистов будет – это мы уже решим ближе к игре.

– Игра с Испанией будет решающей?

– Не то, чтобы решающей, но определяющей. Потому что мы акцентируем внимание на то, что мы хотим играть от себя. Ментально мы должны подойти к этой игре сильнее.