Отбор молодежного Евро-2023. Гол Хлусевича принес России крупную победу над Словакией

хорошо раскатали словаков, молодцы, ребята!!! так и до Олимпиады доиграются, и мечта президента сбудется...))
Молодежная сборная России добилась четвертой победы подряд. В очередном туре квалификации Евро-2023 разгромлена Словакия.
Победный мяч забил футболист «Арсенала» Даниил Хлусевич, следующим клубом которого будет «Спартак».
Россия только ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе. Словакия занимает четвертую строчку.
Отбор молодежного Евро-2023. Группа С
Россия – Словакия – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Хлусевич, 34; 2:0 – Агаларов, 45; 3:0 – Сулейманов, 82.