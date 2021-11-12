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    Отбор молодежного Евро-2023. Гол Хлусевича принес России крупную победу над Словакией

    Молодежная сборная России добилась четвертой победы подряд. В очередном туре квалификации Евро-2023 разгромлена Словакия.

    Победный мяч забил футболист «Арсенала» Даниил Хлусевич, следующим клубом которого будет «Спартак».

    Россия только ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе. Словакия занимает четвертую строчку.

    Отбор молодежного Евро-2023. Группа С

    Россия – Словакия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хлусевич, 34; 2:0 – Агаларов, 45; 3:0 – Сулейманов, 82.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2021 21:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18333

      JTherry 44 минуты назад

      хорошо раскатали словаков, молодцы, ребята!!! так и до Олимпиады доиграются, и мечта президента сбудется...))

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      Рейтинг: +10

      tko3mmxjje0tk 1 час назад

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      Рейтинг: +1627

      lek! 1 час назад

      Так то кроме него тоже забивали люди , извините забыл они же не русские

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      Рейтинг: +26009

      пьяныйхоровод > lek! 44 минуты назад

      А Хлусевич вообще еврей )))

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      Рейтинг: +2612

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Поздравляю, желаю всем футбольного долголетия, отсутствия травм, достижений и рекордов

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