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    Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой

    Защитник сборной России Сергей Терехов выбыл из строя из-за травмы. Он пропустит последнюю встречу отборочной группы ЧМ-2022 против Хорватии.

    «В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач сборной Владимир Хайтин.

    • В матче с Кипром Терехов отыграл все 90+ минут.
    • В сборной остался 1 номинальный левый защитник – Данил Круговой.
    • Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября.

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    Источник: РФС

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    12.11.2021 21:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +975

      fhnv 22 минуты назад

      Молодец! Бился до последнего и очень старался ,хоть иногда ни всё получалось

      1
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      Рейтинг: +3629

      sobaka120982 1 час назад

      Здоровья Терехову! Хорошо себя показал!!!!

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      Рейтинг: +10

      tko3mmxjje0tk 1 час назад

      Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ===---- http://clmp.me/u/WHGQU

      0
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      Рейтинг: +9391

      playsh 1 час назад

      Может быть Рассказова позвать? Парень на подъёме - дочь родилась...
      Ладно,ну пошутил я,пошутил.



      1
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      Рейтинг: +1671

      DMитрий 1 час назад

      Я так понимаю источник статьи РФС...? А ничего что на левом фланге ещё может сыграть Караваев, который пробовался там в Зените? Допускаю, что не так эффективно, но все же есть подмена.

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      Рейтинг: +6153

      vladik12 > DMитрий 1 час назад

      "Сыграть может" хоть Вы, хоть Сафонов. В новости, как я вижу, указано: НОМИНАЛЬНЫЙ ЛЗ остался один. Это Круговой.

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      Рейтинг: +1671

      DMитрий > vladik12 1 час назад

      Я как раз на это и намекаю... Слово НОМИНАЛЬНЫЙ - это какое-то ограничение, категоричность или ещё что-то? Или бумага РФСу спать мешает?

      0
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      Рейтинг: +6153

      vladik12 > DMитрий 1 час назад

      Номинальный - это значит родная, своя позиция. Без всяких "может сыграть".

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      Рейтинг: +1671

      DMитрий > vladik12 1 час назад

      Да ладно... Правда что-ли!
      Уфф...спасибо.
      Сегодня буду спасть спокойно.

      1
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      Рейтинг: +4595

      TOMSON 2 часа назад

      Судьба легких шансов не даёт. Может это начало большой карьеры в сборной? Конкурентов то не много.

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      Рейтинг: +11

      1cev 2 часа назад

      Кудряшев сыграет, скорее всего, так же может Караваев слева сыграть.

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      Рейтинг: +54118

      portero 2 часа назад

      Это плохо, Круговой почти не имеет игровой практики, слабоват против хорватов....

      3
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      Рейтинг: +1671

      DMитрий > portero 1 час назад

      Как раз-то в последних играх выходил. А вот с опытом за сборную и нервижками дело обстоит хуже. Ну так как же тогда рости!?

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      Рейтинг: +68126

      insider_retro > portero 1 час назад

      Придётся Круговому занимать круговую оборону... С защитниками швах, но зато в Сборную, по 4-5 киперов набирали...

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