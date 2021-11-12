Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой

Защитник сборной России Сергей Терехов выбыл из строя из-за травмы. Он пропустит последнюю встречу отборочной группы ЧМ-2022 против Хорватии.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач сборной Владимир Хайтин.