Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой

Защитник сборной России Сергей Терехов выбыл из строя из-за травмы. Он пропустит последнюю встречу отборочной группы ЧМ-2022 против Хорватии.
«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач сборной Владимир Хайтин.
- В матче с Кипром Терехов отыграл все 90+ минут.
- В сборной остался 1 номинальный левый защитник – Данил Круговой.
- Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября.
Источник: РФС