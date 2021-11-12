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  • Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой

Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой

12 ноября 2021, 21:59
15

Защитник сборной России Сергей Терехов выбыл из строя из-за травмы. Он пропустит последнюю встречу отборочной группы ЧМ-2022 против Хорватии.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – сообщил врач сборной Владимир Хайтин.

  • В матче с Кипром Терехов отыграл все 90+ минут.
  • В сборной остался 1 номинальный левый защитник – Данил Круговой.
  • Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Сочи Хорватия Россия Зенит Терехов Сергей Круговой Данил
Комментарии (15)
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portero
1636744223
Это плохо, Круговой почти не имеет игровой практики, слабоват против хорватов....
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1cev
1636745267
Кудряшев сыграет, скорее всего, так же может Караваев слева сыграть.
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Plyash
1636747817
Может быть Рассказова позвать? Парень на подъёме - дочь родилась... Ладно,ну пошутил я,пошутил.
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sobaka120982
1636748875
Здоровья Терехову! Хорошо себя показал!!!!
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fhnv
1636751946
Молодец! Бился до последнего и очень старался ,хоть иногда ни всё получалось
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Форвард 79
1636781127
Здоровья и скорейшего восстановления!!!
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моэм
1636784986
Рад был появлению Терехова в Сборной , для дебютанта позиций не терял , "не пожарил" хорошо "видел поле" ....да не звезда , но смотрелся неожиданно надёжно , и главное очень хорошо "вписался" в схемы Карпина ... именно поэтому считаю его отсутствие потерей ...также замечу , что замена именно ЛЕВЫХ дефов была большой проблемой для всех тренеров .
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Вомбат
1636791371
А если Круговой получит травму, кто его заменит. Один из четырех вратарей Кафанова?
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zigbert
1636806447
К сожалению и у Самошникова травма. Остается только Круговой и Караваев.
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житель СПб
1636822604
То есть Сочи останется без защитника... Ему за это кто-то заплатит? Там особая страховка предусмотрена? Вот однозначный минус нынешней сборной - очень высокая травмируемость игроков.
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