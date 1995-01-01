6:0 с Кипром – крупнейшая победа сборной России в отборе ЧМ с 1965 года

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    Источник: Opta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2056

      Январь 59 1 час назад

      Впереди ещё одна игра, которая может все зачеркнуть. Не будем раньше времени петь дифирамбы. Подождём до воскресенья. Вот там и выльем все наши эмоции.

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      Рейтинг: +10

      jioo78 2 часа назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +5575

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Валера - фартовый!

      1
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      Рейтинг: +9377

      Fusballer 2 часа назад

      А тогда в полуфинал вышли)))

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