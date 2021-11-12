6:0 с Кипром – крупнейшая победа сборной России в отборе ЧМ с 1965 года

Сборная России разгромила Кипр (6:0) в матче отбора ЧМ-2022.

Это самая крупна победа сборной России в квалификации к чемпионату мира с 1965 года. Тогда сборная СССР обыграла с таким же счетом (6:0) Данию.

Валерий Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей.

– единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей. Россия во 2-й раз в истории пропустила 1 гол в первых 6 матчах при новом тренере.

Сборная России одержала самую крупную победу с июня 2019 года.

Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»