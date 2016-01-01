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    Сборная России во 2-й раз в истории пропустила 1 гол в первых 6 матчах при новом тренере. Карпин повторил рекорд Садырина

    В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

    После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальная команда выиграла пять из шести официальных матчей с общим счетом 13:1.

    Во второй раз в истории российская сборная пропустила только один гол в первых шести играх при новом тренере, сообщает Opta.

    Первый такой случай был в период с 1992 по 1993 год, когда команду возглавлял Павел Садырин.

    Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей

    Сборная России в матче с Кипром одержала самую крупную победу с июня 2019 года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +783

      амани 29 минут назад

      тут одна команда. которую нужно обыграть и не обос-раться -это сб Хорватии. после посмотрим.......а так. наваляют хорваты по самое не балуйся....

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