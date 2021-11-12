Сборная России во 2-й раз в истории пропустила 1 гол в первых 6 матчах при новом тренере. Карпин повторил рекорд Садырина

В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальная команда выиграла пять из шести официальных матчей с общим счетом 13:1.

Во второй раз в истории российская сборная пропустила только один гол в первых шести играх при новом тренере, сообщает Opta.

Первый такой случай был в период с 1992 по 1993 год, когда команду возглавлял Павел Садырин.

Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей

Сборная России в матче с Кипром одержала самую крупную победу с июня 2019 года