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    Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей

    В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

    После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальная команда выиграла пять из шести официальных матчей.

    Это лучший результат в истории российской сборной. Побит рекорд Павла Садырина, Олега Романцева, Бориса Игнатьева и Гуса Хиддинка (четыре победы + две ничьи).

    • Карпин возглавляет команду с 23 июля.
    • Россияне лидируют в отборочной группе ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9335

      playsh 15 минут назад

      При такой,ещё не совсем поставленной игре,этот результат - просто фантастика. Ну просто ни в сказке сказать,ни пером описать.Валерий Георгиевич,так держать!

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      Рейтинг: +14244

      paracetamol 28 минут назад

      С кем играли-то?

      0
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      Рейтинг: +3806

      FENIX-SL 59 минут назад

      кстати 4 из них с мальтой и кипром
      не позорьтесь
      а то щас у особо умных опять загорится гордость
      и после того как в очередной раз сборная просрется, люди будут винить карпина и дзюбу

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      Рейтинг: +9356

      Fusballer > FENIX-SL 42 минуты назад

      Не 4, а 3.

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      Рейтинг: +981

      kosmonaft > FENIX-SL 25 секунд назад

      все так играют или есть группы где одни франции и испании

      0
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      Рейтинг: +2600

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Спешл Ван ))

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