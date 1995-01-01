Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей

В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.

После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальная команда выиграла пять из шести официальных матчей.

Это лучший результат в истории российской сборной. Побит рекорд Павла Садырина, Олега Романцева, Бориса Игнатьева и Гуса Хиддинка (четыре победы + две ничьи).