Карпин – единственный тренер сборной России, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей

При такой,ещё не совсем поставленной игре,этот результат - просто фантастика. Ну просто ни в сказке сказать,ни пером описать.Валерий Георгиевич,так держать!
В девятом туре отбора ЧМ-2022 сборная России дома разгромила Кипр со счетом 6:0.
После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальная команда выиграла пять из шести официальных матчей.
Это лучший результат в истории российской сборной. Побит рекорд Павла Садырина, Олега Романцева, Бориса Игнатьева и Гуса Хиддинка (четыре победы + две ничьи).
- Карпин возглавляет команду с 23 июля.
- Россияне лидируют в отборочной группе ЧМ-2022.