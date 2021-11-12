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  • Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

12 ноября 2021, 00:31
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о настрое команды на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

– Вас радует, что сборная забила так много мячей [Кипру]? Не может ли это расслабить команду?

– Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой, при всем уважении.

Мы в порядке – 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен.

Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия – отдельная тема.

– Можно ли сказать, что матч с Хорватией – самый важный в вашей карьере?

– Не знаю. На каждом этапе они разные, борешься за главные места. По мне был самый напряженный матч, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня?

  • Россияне лидируют в отборочной группе с 22 очками в 9 турах.
  • Матч против Хорватии сборная проведет в воскресенье, 14 ноября.
  • Команды разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в очной встрече.
  • России достаточно не проиграть через 3 дня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (7)
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Plyash
1636666611
Валера,не бойтесь проиграть.Выходите на поле и не просто играйте,а умирайте и выживайте на поле.И у Вас всё получится.
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Chehofff
1636667390
Игроки дубля Зенита обыграли Кипр. При чем здесь Карпин?
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afinagafz
1636678299
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zigbert
1636736625
Тяжелая предстоит игра. Любая ошибка, неточность может отразиться на результате. Не хотелось бы и судейских ошибок. У Хорватов более звездный состав но с ними играть можно что показала игра в домашнем матче.
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