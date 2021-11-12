Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о настрое команды на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

– Вас радует, что сборная забила так много мячей [Кипру]? Не может ли это расслабить команду?

– Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой, при всем уважении.

Мы в порядке – 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен.

Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия – отдельная тема.

– Можно ли сказать, что матч с Хорватией – самый важный в вашей карьере?

– Не знаю. На каждом этапе они разные, борешься за главные места. По мне был самый напряженный матч, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня?