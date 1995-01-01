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    Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о настрое команды на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

    – Вас радует, что сборная забила так много мячей [Кипру]? Не может ли это расслабить команду?

    – Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой, при всем уважении.

    Мы в порядке – 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен.

    Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия – отдельная тема.

    – Можно ли сказать, что матч с Хорватией – самый важный в вашей карьере?

    – Не знаю. На каждом этапе они разные, борешься за главные места. По мне был самый напряженный матч, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня?

    • Россияне лидируют в отборочной группе с 22 очками в 9 турах.
    • Матч против Хорватии сборная проведет в воскресенье, 14 ноября.
    • Команды разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в очной встрече.
    • России достаточно не проиграть через 3 дня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      Chehofff 1 час назад

      Игроки дубля Зенита обыграли Кипр. При чем здесь Карпин?

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      Рейтинг: +9340

      playsh 1 час назад

      Валера,не бойтесь проиграть.Выходите на поле и не просто играйте,а умирайте и выживайте на поле.И у Вас всё получится.

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