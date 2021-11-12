Карпин: «Дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о настрое команды на матч десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
– Вас радует, что сборная забила так много мячей [Кипру]? Не может ли это расслабить команду?
– Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой, при всем уважении.
Мы в порядке – 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен.
Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций. Хорватия – отдельная тема.
– Можно ли сказать, что матч с Хорватией – самый важный в вашей карьере?
– Не знаю. На каждом этапе они разные, борешься за главные места. По мне был самый напряженный матч, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня?
- Россияне лидируют в отборочной группе с 22 очками в 9 турах.
- Матч против Хорватии сборная проведет в воскресенье, 14 ноября.
- Команды разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в очной встрече.
- России достаточно не проиграть через 3 дня.