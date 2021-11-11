Карпин: «Поле на «Газпром Арене» на удивление безобразное»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством газона на «Газпром Арене».

Команда в Санкт-Петербурге разгромила Кипр (6:0).

«Газпром Арена» – домашний стадион «Зенита».

– В Петербурге вы провели первый матч в сборной. Какие впечатления от игры именно здесь? Стадион стал счастливым?

– Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о тенденции по одной игре не стоит. Естественно, сборная проведет еще здесь матчи.

Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если говорить честно – на удивление безобразное.

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