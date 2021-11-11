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Карпин: «Поле на «Газпром Арене» на удивление безобразное»

11 ноября 2021, 23:57
19

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством газона на «Газпром Арене».

  • Команда в Санкт-Петербурге разгромила Кипр (6:0).
  • «Газпром Арена» – домашний стадион «Зенита».

– В Петербурге вы провели первый матч в сборной. Какие впечатления от игры именно здесь? Стадион стал счастливым?

– Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о тенденции по одной игре не стоит. Естественно, сборная проведет еще здесь матчи.

Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если говорить честно – на удивление безобразное.

Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией»

Источник: Sports.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Plyash
1636666893
Видать рукастый,не иначе,накануне всё поле перепахал - бредил,что за сборную играет. Скучает...
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aaaaahhhh
1636668105
по привычке стадион разворовывают:))))
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Persona_non_Grata
1636674487
Газпрём Арена ( судя по всему ) - ОЧЕНЬ дорогие понты , но не более того (((
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АЛЕКС 58
1636682623
Как и сам газпром
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"supermax"
1636685217
Чубу не взял поиграть.. ещё и поле обосрал...бомжы с ума сойдут
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neveldomha
1636694491
Как так? Не порядок! И почему это у пуделька и свинявых специалисты УЕФА не спросили о состоянии поля, прежде чем принять решение о проведении финала лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году.
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Добрый Бобер
1636698558
Надеюсь за это высказывание Карпина не объявят иноагентом.
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ySS
1636699095
Сборная - не зенит, перед матчем газон менять не стали)
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Kollljan
1636704811
В Хорватии поле будет идеальным. Там вам и соломки подстелят. Вам какое поле не дай - Головин, Мирончук все равно ни одного точного паса за игру не сделают. Джикия это синоним слова просёр. Весь результат делают зенитовцы в команде. И от этого факта пуделя колбасит.
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knikos
1636718801
Кроме Карпа никто ничего не сказал о состоянии газона ! Даже те , кто по нему бегал .
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