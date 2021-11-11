Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Карпин: «Поле на «Газпром Арене» на удивление безобразное»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством газона на «Газпром Арене».

    • Команда в Санкт-Петербурге разгромила Кипр (6:0).
    • «Газпром Арена» – домашний стадион «Зенита».

    – В Петербурге вы провели первый матч в сборной. Какие впечатления от игры именно здесь? Стадион стал счастливым?

    – Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о тенденции по одной игре не стоит. Естественно, сборная проведет еще здесь матчи.

    Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если говорить честно – на удивление безобразное.

    Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2021 23:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3121

      aaaaahhhh 48 минут назад

      по привычке стадион разворовывают:))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9340

      playsh 1 час назад

      Видать рукастый,не иначе,накануне всё поле перепахал - бредил,что за сборную играет.
      Скучает...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91067
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68111
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru