Карпин: «Поле на «Газпром Арене» на удивление безобразное»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством газона на «Газпром Арене».
– В Петербурге вы провели первый матч в сборной. Какие впечатления от игры именно здесь? Стадион стал счастливым?
– Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о тенденции по одной игре не стоит. Естественно, сборная проведет еще здесь матчи.
Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если говорить честно – на удивление безобразное.
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Источник: Sports.ru