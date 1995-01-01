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    Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

    «В первом тайме игра не понравилась, 10 минут – окей, а потом 35 минут – не понравились.

    Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать.

    Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.

    Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме.

    Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.

    После третьего гола стал думать о матче с Хорватией», – сказал Карпин.

    • Россияне лидируют в отборочной группе с 22 очками в 9 турах.
    • Матч против Хорватии сборная проведет в воскресенье, 14 ноября.
    • Если действующие вице-чемпионы мира сегодня победят Мальту, то через 3 дня команды разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в очной встрече.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +584

      Hoahin 10 минут назад

      Нех Жикию жалеть и выпускать с хорватами, без него оборота надежней выглядит в разы.

      0
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      Рейтинг: +3119

      aaaaahhhh > Hoahin 3 минуты назад

      это тебе тренер Кипра мысль подсказал?:))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9335

      playsh 25 минут назад

      Думай о Хорватии,Валера,думай.Тебе ли не знать,что настоящая ответственность бывает только личной.Заставь ребят поверить в тебя,в твою игру и тогда всё у Вас будет хорошо.Удачи Вам.

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