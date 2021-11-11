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  • Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией»

Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией»

11 ноября 2021, 22:54
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«В первом тайме игра не понравилась, 10 минут – окей, а потом 35 минут – не понравились.

Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать.

Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.

Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме.

Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.

После третьего гола стал думать о матче с Хорватией», – сказал Карпин.

  • Россияне лидируют в отборочной группе с 22 очками в 9 турах.
  • Матч против Хорватии сборная проведет в воскресенье, 14 ноября.
  • Если действующие вице-чемпионы мира сегодня победят Мальту, то через 3 дня команды разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в очной встрече.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Plyash
1636661686
Думай о Хорватии,Валера,думай.Тебе ли не знать,что настоящая ответственность бывает только личной.Заставь ребят поверить в тебя,в твою игру и тогда всё у Вас будет хорошо.Удачи Вам.
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Hoahin
1636662585
Нех Жикию жалеть и выпускать с хорватами, без него оборота надежней выглядит в разы.
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ujk98
1636663007
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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alex1951
1636663253
Земеля прям с языка снял..... тоже самое я в комменте написал до окончания первого тайма....
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kliker
1636665521
На 72-й минуте Карпин сделал все 5 замен, если бы кто-то получил травму, доигрывали бы вдесятером. Но опять повезло )).
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ab15488
1636683877
Не понимаю, че так с Миранчуком валандаются. Почему то по всему миру запасные в командах сидят и ждут своего шанса. Получают и используют или нет зависит только от них, но примеров того как запасной становился основным предостаточно. Очевидно что Миранчук в плохой форме и ставить его в состав из желания поддержать - это просто специально оставлять команду в меньшинстве
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zigbert
1636735018
Да тут уже после второго мяча стало ясно что победу наши уже не упустят. Игра пошла с большим преимуществом сборной России.
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