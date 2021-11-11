Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра (6:0).
«В первом тайме игра не понравилась, 10 минут – окей, а потом 35 минут – не понравились.
Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать.
Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.
Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме.
Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.
После третьего гола стал думать о матче с Хорватией», – сказал Карпин.
- Россияне лидируют в отборочной группе с 22 очками в 9 турах.
- Матч против Хорватии сборная проведет в воскресенье, 14 ноября.
- Если действующие вице-чемпионы мира сегодня победят Мальту, то через 3 дня команды разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в очной встрече.
Источник: «Матч ТВ»