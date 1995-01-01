Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Олич: «Российский футбол переживает упадок. Игроки очень переоценены»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «В целом российский клубный футбол в последние годы переживает упадок.

    Они думали, что решение о восьми иностранцах, которые могут играть в команде, поможет российскому футболу, что это повысит качество российских игроков, но это только повышает цену на российских футболистов. Они очень переоценены», – цитирует Олича Nacional.

    • Олич проработал в ЦСКА менее полугода.
    • Хорвата сменил Алексей Березуцкий.
    • ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

    Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22013

      bset 34 минуты назад

      Всем вокруг это очевидно. Всем, кроме чиновников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      111ax 36 минут назад

      в точку, наши футболёры только для дворовой лиги годятся, зато получают совершенно неоправданные деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Олег1204 1 час назад

      Да ты что, а мы не знали, думали раз зарплаты больше чем у европейских звезд, значит сильнее всех.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3797

      FENIX-SL > Олег1204 1 час назад

      так правда некоторые думают
      почитай даже на этом сайте комментарии)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      klimovich > Олег1204 38 минут назад

      Можно подумать, он для российских СМИ и читателей интервью дает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91035
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68097
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru