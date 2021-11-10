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  • Олич: «Российский футбол переживает упадок. Игроки очень переоценены»

Олич: «Российский футбол переживает упадок. Игроки очень переоценены»

10 ноября 2021, 14:53
5

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«В целом российский клубный футбол в последние годы переживает упадок.

Они думали, что решение о восьми иностранцах, которые могут играть в команде, поможет российскому футболу, что это повысит качество российских игроков, но это только повышает цену на российских футболистов. Они очень переоценены», – цитирует Олича Nacional.

  • Олич проработал в ЦСКА менее полугода.
  • Хорвата сменил Алексей Березуцкий.
  • ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (5)
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Олег1204
1636546342
Да ты что, а мы не знали, думали раз зарплаты больше чем у европейских звезд, значит сильнее всех.
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111ax
1636550046
в точку, наши футболёры только для дворовой лиги годятся, зато получают совершенно неоправданные деньги.
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Hektor 84
1636562706
Да ты что Ивица такое говоришь? Наша же сборная давно на олимпиаде по футболу не играла. Царь забеспокоился))) ! Ща лимит еще подкрутят и всех порвем и на олимпиаду доберёмся. От лимита толку нет. Сколько лет прошло как его приняли, а сборная на каждом чемпионате мира или Европы на каком участвовала жидко обсиралась. Исключение евро 2008, и то заслуги лимита в том нет. Просто выросло сильное поколение конца 90х начало нулевых. И ЧМ 2018 на котором нас как хозяев фифа протянула без отбора и подарила нам слабую группу. Повторю сколько лет действует лимит а прогресса нет, а сборная посмешище! А чабан еще больше ее опустил своим самоуправством и играми с агентами по пропихиванию своих балбесов за откаты.
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JTherry
1636567054
это предматчевое интервью Оли, опустить "футболистиков" перед игрой необходимо... если они читают СМИ (а многие читают), значит его "посыл" достиг цели...
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