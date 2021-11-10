Олич: «Российский футбол переживает упадок. Игроки очень переоценены»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«В целом российский клубный футбол в последние годы переживает упадок.

Они думали, что решение о восьми иностранцах, которые могут играть в команде, поможет российскому футболу, что это повысит качество российских игроков, но это только повышает цену на российских футболистов. Они очень переоценены», – цитирует Олича Nacional.

Олич проработал в ЦСКА менее полугода.

Хорвата сменил Алексей Березуцкий .

. ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»