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  • Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

10 ноября 2021, 11:57
7

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл причины летнего ухода из клуба. Хорвату не хватало поддержки.

«В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество.

Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал. В конце сезона принял предложение стать тренером ЦСКА на семь матчей чемпионата и два кубковых матча и в новом сезоне планировал устроить [штаб] с моими людьми так, как мне хотелось бы. Однако [в клубе] не были на одной волне со мной, они постоянно навязывали мне что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше двигаться дальше.

Единственная и основная причина моего ухода – ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один человек, тренер по фитнесу Игор Юкич, я не чувствовал, что другие члены моего штаба, пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был навязан мне», – цитирует Олича Bobsoccer со ссылкой на Tempo.

  • Олич проработал в ЦСКА менее полугода.
  • Хорвата сменил Алексей Березуцкий.
  • ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1636536214
между прочим в Европе именно так и работают. тренер именно ТРЕНЕРУЕТ и ничего больше. единственное он может ПОПРОСИТЬ усиление.
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CSKA57
1636537946
Если действительно так было, то правильно, что ушел.
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Олег1204
1636540007
Ну судя по тому что в клубе бардак и действуют принципы лоббирования, типа непонятных помощников, тренеров хрен пойми откуда взявшихся, то абсолютно верное решение.
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Niko
1636545374
ну в общем-то так это и выглядело при расставании. В целом правильное решение с обеих сторон. И оставаться в такой ситуации не стоит, да и цска полностью доверять тренеру без опыта резона нет. А своих людей навязывали тоже понятно почему. После ухода Гончаренко в штабе не осталось толком персонала. Единственный момент ошибки цска просматривается в ситуации с белорусом это не продление контрактов с Онопко и Овчинниковым. Готовили себе перспективных, российских, внутри команды, а поверили тому кто через пол года ушёл.
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Hektor 84
1636560752
Ну вот Олич и пролил свет о расставании с конюшней
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