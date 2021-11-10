Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл причины летнего ухода из клуба. Хорвату не хватало поддержки.

«В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество.

Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал. В конце сезона принял предложение стать тренером ЦСКА на семь матчей чемпионата и два кубковых матча и в новом сезоне планировал устроить [штаб] с моими людьми так, как мне хотелось бы. Однако [в клубе] не были на одной волне со мной, они постоянно навязывали мне что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше двигаться дальше.

Единственная и основная причина моего ухода – ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один человек, тренер по фитнесу Игор Юкич, я не чувствовал, что другие члены моего штаба, пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был навязан мне», – цитирует Олича Bobsoccer со ссылкой на Tempo.