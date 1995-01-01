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    Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскрыл причины летнего ухода из клуба. Хорвату не хватало поддержки.

    «В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество.

    Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал. В конце сезона принял предложение стать тренером ЦСКА на семь матчей чемпионата и два кубковых матча и в новом сезоне планировал устроить [штаб] с моими людьми так, как мне хотелось бы. Однако [в клубе] не были на одной волне со мной, они постоянно навязывали мне что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я просто почувствовал, что лучше двигаться дальше.

    Единственная и основная причина моего ухода – ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один человек, тренер по фитнесу Игор Юкич, я не чувствовал, что другие члены моего штаба, пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который был навязан мне», – цитирует Олича Bobsoccer со ссылкой на Tempo.

    • Олич проработал в ЦСКА менее полугода.
    • Хорвата сменил Алексей Березуцкий.
    • ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      Болотные 54 минуты назад

      Конюшня есже.))

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      Рейтинг: +1473

      Олег1204 59 минут назад

      Ну судя по тому что в клубе бардак и действуют принципы лоббирования, типа непонятных помощников, тренеров хрен пойми откуда взявшихся, то абсолютно верное решение.

      1
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      Рейтинг: +3006

      CSKA57 1 час назад

      Если действительно так было, то правильно, что ушел.

      3
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      Рейтинг: +3249

      R_a_i_n 2 часа назад

      между прочим в Европе именно так и работают. тренер именно ТРЕНЕРУЕТ и ничего больше. единственное он может ПОПРОСИТЬ усиление.

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      Рейтинг: +580

      Hoahin > R_a_i_n 1 час назад

      Да щас, клуб клубу рознь, где то тренер не просит усиление, а сам ищет игроков, которые ему нужны.

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      Рейтинг: +11004

      Cleaner > Hoahin 26 минут назад

      R_a_i_n , говоря про Европу, имеет в виду Спартак. Там тренер тренирует - и ничего больше!..)))

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