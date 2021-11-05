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  • Карпин – о матче с Хорватией: «Модрич и Модрич, и что? Две руки, две ноги, одна голова»

Карпин – о матче с Хорватией: «Модрич и Модрич, и что? Две руки, две ноги, одна голова»

5 ноября 2021, 12:58
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

— Хорваты решили сыграть в Сплите, потому что там особенно громкие и рьяные фанаты. Они, получается, воспринимают этот фактор как преимущество?

— В Словении тоже так на это смотрели. Перенесли игру из столицы и сыграли впервые за несколько лет в Мариборе. И что случилось?

— Очень бы хотелось, чтобы также случилось и в Сплите. Как подготовить игроков к давлению трибун?

— И нам это очень бы хотелось. Нужно готовить к игре, а не к давлению. Именно поэтому вызваны опытные игроки, которые играли в разных ситуациях и на разных стадионах.

Кто-то психологически более устойчив, кто-то — менее. Это нормально, мы говорим о людях. И, конечно, мы учитывали фактор выездного матча и давления при выборе состава.

— В составе Хорватии Модрич, игроки ведущих европейских клубов. Это решаемая проблема, что игроки нашей сборной боятся их также как игроков топ-клубов и матчей с ними в еврокубках?

— Решаемая.

— Как?

— Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос.

Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно тоже самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова.

  • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
  • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
  • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Модрич Лука Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Блямба
1636107002
Ну ,положим,когда двадцать две ноги,две руки ..и одна голова... Тоже,как-то..Ну,и что..
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Storm13
1636108834
Мудрый ответ мужчины. Драться надо в любом случае, будь там трёхголовый змей.
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Красногорск_Фан
1636112882
Страшно подумать как валера рассуждает про женщин )
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Project Бабангида
1636112908
разобрал хорвата на органы....осталось незаметно прикопать
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Maxi_7
1636117151
... мозгов и таланта как у всей сборной россии вместе взятой...
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vladimir-7
1636125687
Карпов – вот и есть весь тренер сборной России по футболу
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