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    Карпин – о матче с Хорватией: «Модрич и Модрич, и что? Две руки, две ноги, одна голова»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

    — Хорваты решили сыграть в Сплите, потому что там особенно громкие и рьяные фанаты. Они, получается, воспринимают этот фактор как преимущество?

    — В Словении тоже так на это смотрели. Перенесли игру из столицы и сыграли впервые за несколько лет в Мариборе. И что случилось?

    — Очень бы хотелось, чтобы также случилось и в Сплите. Как подготовить игроков к давлению трибун?

    — И нам это очень бы хотелось. Нужно готовить к игре, а не к давлению. Именно поэтому вызваны опытные игроки, которые играли в разных ситуациях и на разных стадионах.

    Кто-то психологически более устойчив, кто-то — менее. Это нормально, мы говорим о людях. И, конечно, мы учитывали фактор выездного матча и давления при выборе состава.

    — В составе Хорватии Модрич, игроки ведущих европейских клубов. Это решаемая проблема, что игроки нашей сборной боятся их также как игроков топ-клубов и матчей с ними в еврокубках?

    — Решаемая.

    — Как?

    — Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос.

    Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно тоже самое. «Модрич и Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +190

      Storm13 15 минут назад

      Мудрый ответ мужчины. Драться надо в любом случае, будь там трёхголовый змей.

      0
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      Рейтинг: +1697

      Блямба 45 минут назад

      Ну ,положим,когда двадцать две ноги,две руки ..и одна голова...
      Тоже,как-то..Ну,и что..

      0
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      Рейтинг: -185

      СуперПАВ9 48 минут назад

      Полностью согласен с Валерой

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