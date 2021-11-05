Лига Европы. «Байер» забил четыре гола «Бетису», «Марсель» сыграл вничью с «Лацио» и другие результаты

Завершились еще семь матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа D. 4-й тур
Антверпен (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – 0:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Яндас, 8; 0:2 – Майер, 16; 0:3 – Бериша, 29.
Лига Европы. Группа E. 4-й тур
Марсель (Франция) – Лацио (Италия) – 2:2 (1:1)
Голы: Милик, 33 (с пенальти); 1:1 – Андерсон, 45+7; 1:2 – Иммобиле, 49; 2:2 – Пайет, 82.
Лига Европы. Группа F. 4-й тур
Брага (Португалия) – Лудогорец (Болгария) – 4:2 (3:1)
Голы: 1:0 – Мусрати, 25; 1:1 – Сотириу, 33; 2:1 – Медейрос, 37; 3:1 – Галено, 40; 4:1 – Гонсалес, 73; 4:2 – Пластун, 79.
Црвена Звезда (Сербия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Канга, 56 (в свои ворота).
Удаления: Дегенек, 12; Гобельич, 90+4 – нет.
Лига Европы. Группа G. 4-й тур
Байер (Германия) – Бетис (Испания) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Диаби 42; 2:0 – Диаби, 52; 3:0 – Вирц, 86; 4:0 – Амири, 90.
Удаления: Демирбай, 90+4 – Фекир, 90+3.
Ференцварош (Венгрия) – Селтик (Шотландия) – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Фурухаси, 3; 1:1 – Зубков, 11; 1:2 – Жота, 23: 1:3 – Абада, 60; 2:3 – Узуни, 86.
Лига Европы. Группа H. 4-й тур
Динамо (Хорватия) – Рапид (Австрия) – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Кнасмюллнер, 8; 1:1 – Петкович, 12; 2:1 – Андрич, 34; 3:1 – Шутало, 83.