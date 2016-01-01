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    Агент Головина: «Травма позади. Саша готов к матчам сборной на 100 процентов»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние своего клиента, вызванного в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

    «Сашу уже ничего не беспокоит, он находится в отличных физических кондициях. Он готов провести за сборную два матча по 90 минут.

    Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе. Травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все 100 процентов», – сказал Клюев.

    • Головин пропустил почти месяц из-за травмы паха.
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

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    Источник: ТАСС

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