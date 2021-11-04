Агент Головина: «Травма позади. Саша готов к матчам сборной на 100 процентов»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние своего клиента, вызванного в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

«Сашу уже ничего не беспокоит, он находится в отличных физических кондициях. Он готов провести за сборную два матча по 90 минут.

Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе. Травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все 100 процентов», – сказал Клюев.

Головин пропустил почти месяц из-за травмы паха.

11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

Команда Карпина лидирует в группе Н с 19 очками. У хорватов 17 баллов.

Карпин – о вызове Головина после травмы: «Игроками такого качества мы разбрасываться не можем»