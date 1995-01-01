Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    «Матч ТВ»: Захарян рискует пропустить матчи с Кипром и Хорватией из-за мышечной травмы

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не примет участие в подготовке сборной России к матчам отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

    По информации «Матч ТВ», 18-летний хавбек получил мышечную травму в одном из последних матчей РПЛ. Из-за этого он не сможет полноценно тренироваться около недели.

    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.
    • Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.
    • Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

    Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

    Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      111Hunter111 7 минут назад

      Правильно, лучше себя поберечь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10747

      Cleaner 1 час назад

      Невелика потеря. На весь матч его и так не хватало. А Хорваты его бы затоптали...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru