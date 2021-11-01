«Матч ТВ»: Захарян рискует пропустить матчи с Кипром и Хорватией из-за мышечной травмы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не примет участие в подготовке сборной России к матчам отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

По информации «Матч ТВ», 18-летний хавбек получил мышечную травму в одном из последних матчей РПЛ. Из-за этого он не сможет полноценно тренироваться около недели.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром.

Через три дня команда Карпина встретится с Хорватией на выезде.

Россия лидирует в группе Н с 19-ю очками. У Хорватии 17 баллов.

Карпин: «Задача сборной – выйти на чемпионат мира. Чем быстрее это сделаем, тем лучше»

Сергеев, Хайкин, Смолов и Захарян – в итоговом составе сборной России на ноябрьские матчи