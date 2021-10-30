Почеттино – о замене Месси: «Это мера предосторожности»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил замену нападающего Лионеля Месси в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».
«Это была мера предосторожности. Он не мог продолжать играть. Теперь нужно подождать обследования.
Будем надеяться, что повреждение не носит серьезный характер, и Лео будет готов к следующему матчу», – сказал Почеттино.
- «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.
- Парижане забили оба гола во втором тайме, когда Месси уже покинул поле.
- У 34-летнего аргентинца ни одного голевого действия в 5 матчах Лиги 1.
Источник: Foot Mercato