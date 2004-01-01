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    Почеттино – о замене Месси: «Это мера предосторожности»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил замену нападающего Лионеля Месси в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

    «Это была мера предосторожности. Он не мог продолжать играть. Теперь нужно подождать обследования.

    Будем надеяться, что повреждение не носит серьезный характер, и Лео будет готов к следующему матчу», – сказал Почеттино.

    • «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.
    • Парижане забили оба гола во втором тайме, когда Месси уже покинул поле.
    • У 34-летнего аргентинца ни одного голевого действия в 5 матчах Лиги 1.

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    Источник: Foot Mercato

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