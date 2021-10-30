Почеттино – о замене Месси: «Это мера предосторожности»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил замену нападающего Лионеля Месси в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

«Это была мера предосторожности. Он не мог продолжать играть. Теперь нужно подождать обследования.

Будем надеяться, что повреждение не носит серьезный характер, и Лео будет готов к следующему матчу», – сказал Почеттино.