Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Ловрен – о невызове Дзюбы в сборную: «Для Хорватии это великолепно»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

    – Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России в октябре. Обсуждали с ним эту историю?

    — Не говорил с ним, но читал про эту ситуацию. Если он и правда не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны это было честно сказать тренеру прямо, чтобы тот мог вызвать кого-то еще. Поверьте, каждый футболист знает, когда он не в форме. Если он чувствовал это, значит так и было.

    — Теперь его не вызвали на ноябрьские матчи. Это плюс для сборной Хорватии?

    — Мы играли против Дзюбы в 2018 году на чемпионате мира. И Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. И он всегда оказывается в ситуациях, когда он может забить гол. Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в сборную.

    — Сейчас у него семь матчей подряд в Премьер-лиге с результативными действиями.

    — Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха!

    Ловрен: «Клубы РПЛ не могут покупать много сильных иностранцев. Уровень команд вырастет, если добавить легионерские места»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:18
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26149

      silver29 52 секунды назад

      Наконец-то в раздевалке сборной можно убрать замки со шкафчиков и не бояться мыться в душе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3264

      tarasofka 8 минут назад

      тем временем, в нынешнем отборе больше всех в нашей сборной забил (внезапно!) - дзюба. ещё по весне. и до сих пор никто не догнал. внимание, вопрос к хрякам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +989

      БОМЖАРНИК 28 минут назад

      Вся страна наша радуется,что бревна нет в сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8432

      Fusballer 45 минут назад

      А для сборной России это вообще ох..нно!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru