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  • Ловрен – о невызове Дзюбы в сборную: «Для Хорватии это великолепно»

Ловрен – о невызове Дзюбы в сборную: «Для Хорватии это великолепно»

29 октября 2021, 12:18
24

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

– Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России в октябре. Обсуждали с ним эту историю?

— Не говорил с ним, но читал про эту ситуацию. Если он и правда не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны это было честно сказать тренеру прямо, чтобы тот мог вызвать кого-то еще. Поверьте, каждый футболист знает, когда он не в форме. Если он чувствовал это, значит так и было.

— Теперь его не вызвали на ноябрьские матчи. Это плюс для сборной Хорватии?

— Мы играли против Дзюбы в 2018 году на чемпионате мира. И Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. И он всегда оказывается в ситуациях, когда он может забить гол. Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в сборную.

— Сейчас у него семь матчей подряд в Премьер-лиге с результативными действиями.

— Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха!

Ловрен: «Клубы РПЛ не могут покупать много сильных иностранцев. Уровень команд вырастет, если добавить легионерские места»

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Зенит Дзюба Артем Ловрен Деян
Комментарии (24)
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Fusballer
1635499863
А для сборной России это вообще ох..нно!
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R_a_i_n
1635503416
Ловрен-то звездабол знатный))
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Hektor 84
1635503640
Так вам это наоборот не на руку. Был бы шлюпа на поле это минус один игрок. Играть в десятером на поле соперника это пиндец) шлюпа ведь обороне не помогает, в нападении ни убежать ни ударить, так в центре поля пасется. А забивает колхозам.
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Ганнибал Лектор
1635505134
Зато для сборной России будет великолепно, если ты выйдешь в основе у хорватов. Другого такого привоза в Хорватии нет.
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vladimir-7
1635506862
Посмотрим как сыграет сборная России со сборной Хорватии без Дзюбы и сделаем объективные выводы, ориентируясь на реальную игру, а не на эти отдельные высказывания болельщиков его бывшего клуба.
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Spirit_78
1635509015
Для неадекватов в России (для свиней в основном) это тоже радость. Но всё же нормальные люди рассуждают по-другому: вызывать или не вызывать игрока в сборную нужно по спортивному принципу, а не по личным мотивам. Но это уже дело Карпина и его ответственность. В случае невыхода сборной на ЧМ это будет один из поводов обвинить тренера. В случае успеха мне лично будет плевать на отсутствие Дзюбы в сборной, т.к. и без него справятся. В 2002-м году Романцев тоже не вызвал в сборную на ЧМ Ролана Гусева (лучшего на тот момент исполнителя стандартов) и обоср*лся как тренер.
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ySS
1635510590
Безразлично, кто и что сказал. Игра покажет и её результат.
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ivany4
1635517711
Ловрен: — Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. - Россия щедрая душа!!! Приятно сделали не только большенству своих болельщиков, но и игрокам соперника.))
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Красногорск_Фан
1635519358
Теперь не все в руках Дзюбы. Лет через 5 надо будет снять фильм про эти события. Артема обязательно должен играть Безруков.
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