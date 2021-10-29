Ловрен – о невызове Дзюбы в сборную: «Для Хорватии это великолепно»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

– Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России в октябре. Обсуждали с ним эту историю?

— Не говорил с ним, но читал про эту ситуацию. Если он и правда не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны это было честно сказать тренеру прямо, чтобы тот мог вызвать кого-то еще. Поверьте, каждый футболист знает, когда он не в форме. Если он чувствовал это, значит так и было.

— Теперь его не вызвали на ноябрьские матчи. Это плюс для сборной Хорватии?

— Мы играли против Дзюбы в 2018 году на чемпионате мира. И Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. И он всегда оказывается в ситуациях, когда он может забить гол. Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в сборную.

— Сейчас у него семь матчей подряд в Премьер-лиге с результативными действиями.

— Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников «Зенита», ха-ха!

Сборная России занимает первое место в группе отбора ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром и Хорватией.

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