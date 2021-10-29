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    Ловрен: «Клубы РПЛ не могут покупать много сильных иностранцев. Уровень команд вырастет, если добавить легионерские места»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что лимит на легионеров в РПЛ негативно влияет на результаты российских клубов в еврокубках.

    «Думаю, здесь совокупность проблем. Она из них — клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить еще несколько легионерских мест, уровень команд возрастет.

    Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата. Поэтому все должны попытаться исправить ситуацию.

    Как именно? Это разговор на три часа минимум», – сказал Ловрен.

    • «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл 1 матч из 3.
    • Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Ловрен – о 7:1 со «Спартаком»: «Никто не ожидал такого счета. Даже мы. Ох…»

    Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8189

      Alekxei Z. 53 минуты назад

      Дубинушка, у большинства российских клубов и на 8 легов денег нет, куда уж больше.
      В Зените игроки сборной России на лавке сидят, а так хоть троя но на поле.

      0
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      Рейтинг: +21944

      bset 1 час назад

      Уровень возрастет не от дополнительного количества, а от повышения качества с текущим количеством.

      0
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      Рейтинг: +8431

      Fusballer 2 часа назад

      Действительно сильные иностранцы просто не поедут в РПЛ. Даже за большие деньги. Если только перед пенсией или сильно сдавшие.

      0
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      Рейтинг: +258

      NotFound 2 часа назад

      Какое то противоречие в его словах

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