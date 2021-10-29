Ловрен: «Клубы РПЛ не могут покупать много сильных иностранцев. Уровень команд вырастет, если добавить легионерские места»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что лимит на легионеров в РПЛ негативно влияет на результаты российских клубов в еврокубках.

«Думаю, здесь совокупность проблем. Она из них — клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить еще несколько легионерских мест, уровень команд возрастет.

Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата. Поэтому все должны попытаться исправить ситуацию.

Как именно? Это разговор на три часа минимум», – сказал Ловрен.

«Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл 1 матч из 3.

Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ловрен – о 7:1 со «Спартаком»: «Никто не ожидал такого счета. Даже мы. Ох…»

Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»