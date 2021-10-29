Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловрен: «Клубы РПЛ не могут покупать много сильных иностранцев. Уровень команд вырастет, если добавить легионерские места»

Ловрен: «Клубы РПЛ не могут покупать много сильных иностранцев. Уровень команд вырастет, если добавить легионерские места»

29 октября 2021, 10:32
6

Защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что лимит на легионеров в РПЛ негативно влияет на результаты российских клубов в еврокубках.

«Думаю, здесь совокупность проблем. Она из них — клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить еще несколько легионерских мест, уровень команд возрастет.

Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата. Поэтому все должны попытаться исправить ситуацию.

Как именно? Это разговор на три часа минимум», – сказал Ловрен.

  • «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл 1 матч из 3.
  • Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ловрен – о 7:1 со «Спартаком»: «Никто не ожидал такого счета. Даже мы. Ох…»

Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NotFound
1635493587
Какое то противоречие в его словах
Ответить
Fusballer
1635494877
Действительно сильные иностранцы просто не поедут в РПЛ. Даже за большие деньги. Если только перед пенсией или сильно сдавшие.
Ответить
Hektor 84
1635503092
Идиот а где ты в Европе видишь результаты своей команды? 4 места в группах при не всегда сильных соперниках это результат? Захлопните рот этому идиоту!
Ответить
slavа0508
1635505771
Да не в лимите дело . в первую очередь экономическая причина клубы не в состояние купить 2-3 сильных лега . берём один шлак ....так что сейчас вполне достаточно и 8 легов .а вот если изменится экономическая обстановка . то тогда и поговорить можно на тему сильных легов и их количества ...
Ответить
Блямба
1635514777
Своё освободи сначала,ливерзвезда..
Ответить
paracetamol
1635518608
Нахр нам такие легионеры, как ты? Чистяков, никогда за бугром неигравший, куда лучше. По крайней мере не раззява и из игры не выключается!
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
5
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
7
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
5
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
10
Все новости
Все новости
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
2
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
4
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
7
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
9
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+