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  • Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

29 октября 2021, 00:33
10

Защитник «Зенита» Деян Ловрен связал неудачи российских команд в еврокубках с наличием зимней паузы в РПЛ.

– У российских клубов в Европе ни слишком идет. Чего им не хватает для того, чтобы выступать более успешно, чем сейчас?

– Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

– Это главная проблема?

– Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год. А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.

  • «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл 1 матч из 3.
  • Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (10)
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Spirit_78
1635458664
Зиму никто не выключит. А вот построить в каждом городе крытую арену хотя бы тысяч на 10-15 зрителей вполне реально, чтобы играть там в декабре и феврале-марте.
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tushkanlz
1635462357
Круглый год - неплохо для зрителей, но, думаю, увы, и это не поможет. Слишком большое "болото"...
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Fusballer
1635487241
Ага, а ещё территорию России уменьшить до размеров Хорватии, что перемещаться удобнее было)))
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Давид59
1635489540
Мысль понятная. Холодно. Конечно в тепле (это я про Англию) бабки зарабатывать приятнее. Ну потерпи уже.
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житель СПб
1635490364
Ловрен поэтому не хочет бегать и отрабатывать огромную зарплату?
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vladimir-7
1635491030
Надо летом в футбол играть в России, а не отдыхать, находясь в отпуске.
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Hektor 84
1635502333
На плешивого царя намекает?)))
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paracetamol
1635519210
Не можешь сам, обратись к Байдену, он все вопросы решает.
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