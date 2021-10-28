Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

Зиму никто не выключит. А вот построить в каждом городе крытую арену хотя бы тысяч на 10-15 зрителей вполне реально, чтобы играть там в декабре и феврале-марте.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен связал неудачи российских команд в еврокубках с наличием зимней паузы в РПЛ.
– У российских клубов в Европе ни слишком идет. Чего им не хватает для того, чтобы выступать более успешно, чем сейчас?
– Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.
– Это главная проблема?
– Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год. А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.
- «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл 1 матч из 3.
- Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.