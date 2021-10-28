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    Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен связал неудачи российских команд в еврокубках с наличием зимней паузы в РПЛ.

    – У российских клубов в Европе ни слишком идет. Чего им не хватает для того, чтобы выступать более успешно, чем сейчас?

    – Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

    – Это главная проблема?

    – Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год. А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.

    • «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл 1 матч из 3.
    • Россия занимает 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2596

      Spirit_78 5 минут назад

      Зиму никто не выключит. А вот построить в каждом городе крытую арену хотя бы тысяч на 10-15 зрителей вполне реально, чтобы играть там в декабре и феврале-марте.

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