Ловрен: «Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы в РПЛ не было перерыва. Лучше играть круглый год»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен связал неудачи российских команд в еврокубках с наличием зимней паузы в РПЛ.

– У российских клубов в Европе ни слишком идет. Чего им не хватает для того, чтобы выступать более успешно, чем сейчас?

– Надо кого-то попросить выключить зиму, чтобы у нас не было перерыва в три месяца, ха-ха.

– Это главная проблема?

– Не то чтобы главная. Но все-таки лучше играть круглый год, как в той же Англии. Там ты знаешь, что ты играешь целый год. А здесь сначала с июля по декабрь. Даже до начала декабря. Это меньше пяти месяцев.