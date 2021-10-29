Ловрен – о 7:1 со «Спартаком»: «Никто не ожидал такого счета. Даже мы. Ох…»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

— Когда мы говорили с вами год назад, вы не смогли вспомнить, как в составе «Ливерпуля» обыграли «Спартак» со счетом 7:0. В воскресенье вы уже с «Зенитом» обыграли «Спартак» 7:1. Эту победу помните?

— Ха! Да-да, эту победу я помню гораздо лучше! Это было великолепно. Но, по правде говоря, никто не ожидал такого счета. Даже мы. 7:1… Ох…

— «Спартак» был настолько слаб?

— До нас они здорово сыграли против московского «Динамо». Отыгрались на последних минутах и поверили в себя. Но когда после каждого удара, навеса, углового мяч идет в ворота, значит, это определенно твой день. У нас было много моментов, и мы их реализовывали.

1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

Ловрен: «Удивительно дважды поучаствовать в матчах, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов»