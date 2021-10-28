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    Ловрен – о 7:1 со «Спартаком»: «Никто не ожидал такого счета. Даже мы. Ох…»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

    — Когда мы говорили с вами год назад, вы не смогли вспомнить, как в составе «Ливерпуля» обыграли «Спартак» со счетом 7:0. В воскресенье вы уже с «Зенитом» обыграли «Спартак» 7:1. Эту победу помните?

    — Ха! Да-да, эту победу я помню гораздо лучше! Это было великолепно. Но, по правде говоря, никто не ожидал такого счета. Даже мы. 7:1… Ох…

    — «Спартак» был настолько слаб?

    — До нас они здорово сыграли против московского «Динамо». Отыгрались на последних минутах и поверили в себя. Но когда после каждого удара, навеса, углового мяч идет в ворота, значит, это определенно твой день. У нас было много моментов, и мы их реализовывали.

    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

    Ловрен: «Удивительно дважды поучаствовать в матчах, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии22
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      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Позор дырявому пробитому зениту.

      2
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      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Памятник еще 7-1 на болоте поставьте клоуны лазурные.

      А рядом 7-1 мусора-бомжарня

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Тебя мусора не устали с вокзала выгонять ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК > пьяныйхоровод 1 час назад

      Не пока ты там главный бомж - не выгонят

      2
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      ...
      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Я актёр-мафиозо , а ты - бомж ( после того , как свою хату на спортаг поставил ).

      0
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      Рейтинг: +358

      Вонючая бомжарня > пьяныйхоровод 58 минут назад

      ☓уйло ты немытое

      2
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      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК > пьяныйхоровод 55 минут назад

      Че ты с утра принимал?

      1
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      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > БОМЖАРНИК 47 минут назад

      Я ничего , а ты как обычно за щеку принял .

      0
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      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > Вонючая бомжарня 46 минут назад

      Повторяй это перед зеркалом , не менее трёх раз в день .

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      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК > пьяныйхоровод 40 минут назад

      За щеки в раздевалке голубого лазуряника принимают))

      1
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      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > БОМЖАРНИК 38 минут назад

      Ну ты видимо там не раз принимал , раз знаешь так хорошо .

      0
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      Рейтинг: +26136

      silver29 1 час назад

      Не надо путать ФК Спартак с нынешним клубом федуна и его шлюхи, это разные команды. С приходом этого хохленка клуб временно перестал существовать, а сениту пора отойти от визгов, не бывает вечных побед и мяч круглый.

      4
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      ...
      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Не надо "ля-ля" . Ты топишь именно за то , что сейчас на 7-м месте находится . У вас "величие клуба" прёт из всех отверстий , когда пряников или Химки обыграете . А когда вам "отгрузят полную авоську" - сразу : да спортаг не тот ( или не тот спортаг). Глоры вы , избалованные "лёгкими" чемпионствами 90-х .

      2
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      Рейтинг: +6360

      nik55 > пьяныйхоровод 52 минуты назад

      где вы были до газовой трубы-----в заднице и скоро опять там окажетесь---мюллер не вечный

      4
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      ...
      Рейтинг: +26136

      silver29 > пьяныйхоровод 45 минут назад

      видимо в силу твоего малолетства (2018 г) ты не помнишь Генсека Леонида Ильича, так вот он болел за Спартак, и заметь ни копейки не тратили из бюджета СССР на клуб, более того клуб вылетал в первый дивизион и никто из судейского корпуса за Спартак не хлопотал, зато теперь все под газпром и политическую фишку сенит,(((( тьфу на вас немытых.

      5
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      Рейтинг: +8418

      Fusballer > пьяныйхоровод 43 минуты назад

      Вот только про глоров не надо))) За 20 лет, думаю, все глоры, "избалованные "лёгкими" чемпионствами 90-х", давно разбежались.
      А вот вот у нынешних бомжей глоров полно, я думаю. Когда газовые выплаты закончатся, разлетятся как мухи))))

      2
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      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод > silver29 39 минут назад

      А ему зачем тратить ? Тогда самая "твёрдая" волюта была - слово генсека . И кто сколько и на кого тратил ты тоже знать не можешь(СМИ были подконтрольны власти ) . Тогда из команды в команду переходили не по трансферу , а по приказу .
      И ты промахнулся , твой плевок попал а nik55.

      0
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      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК > nik55 36 минут назад

      Да про зенит узнали 19 лет назад что они существуют)))

      1
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      Рейтинг: +26136

      silver29 > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      слово генсека на хлеб не намажешь, ты кстати не прокомментировал вылет в пердив, ну по твоему один звонок и вышка увеличивалась, и опять же по твоей "логике" миллер звонит аж так что смартфон приходится менять каждый месяц из-за потертости

      1
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      Рейтинг: +1688

      B.G. > Fusballer 12 минут назад

      ...ага, глоры анжи тому подтверждение!

      0
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      Рейтинг: +3251

      tarasofka 1 час назад

      в натуре ох....))

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      Рейтинг: +25755

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Главное Деян , чтобы ты не "привозил" .

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