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    Ловрен: «Удивительно дважды поучаствовать в матчах, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре чемпионата России.

    «Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали, рассчитывали только на три очка, но так получилось.

    Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов. Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем».

    Я всегда люблю входить в историю. Очень круто, что «Зенит» нанeс «Спартаку» самое крупное поражение в чемпионатах России. Этим мы вошли в историю. Они нас запомнят.

    Нам была нужна эта победа, у нас были плохие результаты в последних играх. Мы проявили характер, показали мастерство, классно реализовали моменты. В последних матчах этого не хватало, и против «Спартака» нас прорвало», – сказал Ловрен.

    • Хорват в составе «Ливерпуля» разгромил «Спартак» со счетом 7:0 в Лиге чемпионов-2017/18.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6332

      nik55 3 минуты назад

      трепло

      0
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      Рейтинг: +8309

      Fusballer 1 час назад

      Жаль, что раскрылись перед Юве. Придётся Дзюбу с Малкомом возвращать в стартовый состав, чтобы снова запутать соперника.

      1
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      Рейтинг: +75

      Zenit40k 1 час назад

      Ловрен хорошо отыграл вчера
      Просто раскатали по всем статьям мясо

      2
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      Рейтинг: +3084

      tarasofka 2 часа назад

      после седьмого гола умерла интрига матча)

      2
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      Рейтинг: +226

      неразгибаемый спартак > tarasofka 1 час назад

      тогда надо возрождать после восьмого

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      Рейтинг: +3555

      serppion > tarasofka 1 час назад

      Зря ты так. До 0:6 было всё нормально, это потом как началось!

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      Рейтинг: +10592

      Cleaner 2 часа назад

      Ловрен ржёт над Спартаком!..)

      1
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      Рейтинг: +1236

      Блямба 2 часа назад

      Удивительно .что Промес на Энфилде из-под тебя не забил,как вчера...

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