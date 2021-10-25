Ловрен: «Удивительно дважды поучаствовать в матчах, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре чемпионата России.

«Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали, рассчитывали только на три очка, но так получилось.

Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов. Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем».

Я всегда люблю входить в историю. Очень круто, что «Зенит» нанeс «Спартаку» самое крупное поражение в чемпионатах России. Этим мы вошли в историю. Они нас запомнят.

Нам была нужна эта победа, у нас были плохие результаты в последних играх. Мы проявили характер, показали мастерство, классно реализовали моменты. В последних матчах этого не хватало, и против «Спартака» нас прорвало», – сказал Ловрен.