«Излишне строгое решение». «Астана» – об отстранении Тихонова на два года

Пресс-служба «Астаны» прокомментировала отстранение тренера Андрея Тихонова от футбола в Казахстане на два года после того, как его команда ушла в раздевалку во время матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).

В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.

Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

«ФК «Астана» полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25 тура чемпионата Казахстана.

В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента.

Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А. В, излишне строгим.

О дальнейших подробностях пресс-служба «Астаны» просит следить на официальных источниках клуба», – говорится в заявлении клуба.

Тихонов работает в Казахстане с 16 октября 2020 года.

«Астана» лидирует в чемпионате по итогам 25 туров.

Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»