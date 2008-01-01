Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    «Излишне строгое решение». «Астана» – об отстранении Тихонова на два года

    Пресс-служба «Астаны» прокомментировала отстранение тренера Андрея Тихонова от футбола в Казахстане на два года после того, как его команда ушла в раздевалку во время матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).

    • В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.
    • Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

    «ФК «Астана» полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25 тура чемпионата Казахстана.

    В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента.

    Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А. В, излишне строгим.

    О дальнейших подробностях пресс-служба «Астаны» просит следить на официальных источниках клуба», – говорится в заявлении клуба.

    • Тихонов работает в Казахстане с 16 октября 2020 года.
    • «Астана» лидирует в чемпионате по итогам 25 туров.

    Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Астаны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Имя на сайте 59 минут назад

      телеграм-канал «Сергей Микулик — пока при памяти...» прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова--
      «Ну вот — в Казахстане освободился ГТ (главный тренер) для „Спартака“. . Федун сколько грозился снять команду с чемпионата — а потом врубал заднюю.

      А Тихонов хотя бы промежуточный ход сделал — с поля „Астану“ на 5 минут увел.

      Заодно все узнали, что в Казахстане за это 2-летний бан тренеру полагается — чтоб неустойку тренеру не платить»

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru