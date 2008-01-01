«Излишне строгое решение». «Астана» – об отстранении Тихонова на два года

телеграм-канал «Сергей Микулик — пока при памяти...» прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова--
«Ну вот — в Казахстане освободился ГТ (главный тренер) для „Спартака“. . Федун сколько грозился снять команду с чемпионата — а потом врубал заднюю.
А Тихонов хотя бы промежуточный ход сделал — с поля „Астану“ на 5 минут увел.
Заодно все узнали, что в Казахстане за это 2-летний бан тренеру полагается — чтоб неустойку тренеру не платить»
Пресс-служба «Астаны» прокомментировала отстранение тренера Андрея Тихонова от футбола в Казахстане на два года после того, как его команда ушла в раздевалку во время матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).
- В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.
- Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.
«ФК «Астана» полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25 тура чемпионата Казахстана.
В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента.
Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А. В, излишне строгим.
О дальнейших подробностях пресс-служба «Астаны» просит следить на официальных источниках клуба», – говорится в заявлении клуба.
- Тихонов работает в Казахстане с 16 октября 2020 года.
- «Астана» лидирует в чемпионате по итогам 25 туров.
Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»