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  • Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»

Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»

27 октября 2021, 16:46
6

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал отстранение от футбола в Казахстане на два года после того, как его команда ушла в раздевалку во время матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).

  • В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.
  • Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

«Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал.

Мне вот интересно, дисквалификация на два года – это вообще законно? Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание?

А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», – сказал Тихонов.

  • Тихонов работает в Казахстане с 16 октября 2020 года.
  • «Астана» лидирует в чемпионате по итогам 25 туров.

Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом»

Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова
Казахстан. Премьер-лига Астана Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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САДЫЧОК
1635348288
Тихонов Попал...
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Марк Аврелий!
1635349833
Если Тихонов возглавит российский клуб и в турнире УЕФА ему надо ехать в Казахстан, то он не будет иметь права с этим клубом въезжать в страну?
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Spinorr
1635350610
Знаете, прятаться за спины игроков не по мужски. У Тихонова проблемы с адекватной оценкой ситуации. Как игрока я его очень уважал.
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