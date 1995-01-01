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    Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал отстранение от футбола в Казахстане на два года после того, как его команда ушла в раздевалку во время матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).

    • В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.
    • Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

    «Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал.

    Мне вот интересно, дисквалификация на два года – это вообще законно? Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание?

    А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», – сказал Тихонов.

    • Тихонов работает в Казахстане с 16 октября 2020 года.
    • «Астана» лидирует в чемпионате по итогам 25 туров.

    Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом»

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8283

      САДЫЧОК 25 минут назад

      Тихонов Попал...

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      Рейтинг: +10675

      Cleaner 1 час назад

      Кому то в Казахстане Тихонов перешел дорогу. Другие иностранные тренеры теперь десять раз подумают, ехать туда или нет. И ценник поднимут за непредсказуемость...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +949

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Россия священная наша держава, а Казахстан ...... - вообщем он понял, что там другие правила:)

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