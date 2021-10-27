Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал отстранение от футбола в Казахстане на два года после того, как его команда ушла в раздевалку во время матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).

В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.

Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

«Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал.

Мне вот интересно, дисквалификация на два года – это вообще законно? Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание?

А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», – сказал Тихонов.

Тихонов работает в Казахстане с 16 октября 2020 года.

«Астана» лидирует в чемпионате по итогам 25 туров.

Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом»