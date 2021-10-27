Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отстранен от всех футбольных соревнований в Казахстане на два года.

Решение было принято по итогам матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).

«Кайратом» В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.

Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

«За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов «Fair Play», выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Астана» Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», – сообщает КДК КФФ.