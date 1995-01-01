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    Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом»

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отстранен от всех футбольных соревнований в Казахстане на два года.

    • Решение было принято по итогам матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» (0:1).
    • В конце первого тайма «Астана», возмущенная судейством, в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение.
    • Спустя некоторое время игроки вернулись на поле и матч продолжился.

    «За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов «Fair Play», выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Астана» Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», – сообщает КДК КФФ.

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    Источник: сайт КФФ

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +21911

      bset 1 час назад

      В какой-нибудь другой лиге есть такие жесткие наказания? Или это чисто казахстанская приколюха?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Имя на сайте 2 часа назад

      Да все равно у него контракт заканчивается и две-три игры осталось. Вернется в Москву.Кому нужен свободный тренер ? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22211

      vladimir-7 2 часа назад

      Федун взял сообщение на заметку и прикусил язык.

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