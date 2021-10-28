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    Пьянич – об отставке Кумана: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом»

    Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал отставку Рональда Кумана с поста главного тренера клуба.

    «Знай, когда пора расстаться с дерьмом», – написал в инстаграме 31-летний босниец, арендованный «Бешикташем». Спустя несколько минут он удалил пост и объяснил, что его неправильно поняли.

    Напомним, Пьянич лайкнул пост с призывом уволить Кумана после поражения «Барселоны» от «Райо Вальекано» (0:1).

    • Пьянич провел 7 матчей за «Бешикташ» в этом сезоне и отдал 4 ассиста.
    • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3251

      tarasofka 11 минут назад

      во, тварь позорная. кстати, цитатка из одной новости 2х-месячной давности:

      Руководство каталонского клуба предложило 31-летнего боснийца пяти клубам РПЛ – «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и «Рубину».

      Услуги игрока также были предложены четырем турецким клубам – «Фенербахче», «Истанбулу», «Бешикташу» и «Галатасараю». Сам Пьянич хочет вернуться в «Ювентус».

      Ранее сообщалось, что Пьянич не входит в планы «Барселоны» и покинет клуб.
      В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.

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      Рейтинг: +2076

      acor94 > tarasofka 8 минут назад

      Так он же босниец, славянская чурка, мусульманин. Ясен хрен, подлый человечишка.

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      Рейтинг: +2076

      acor94 12 минут назад

      Всё правильно написал же. Он и расстался с дерьмом, отправив его в Бешикташ))

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      Рейтинг: +817

      lysenkoff 13 минут назад

      30 матчей без результативных действий, вот настоящее Г....

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      Рейтинг: +2051

      Радио1000шумеров 15 минут назад

      Вот же ж Пьянич дегенерат. Iнодi краще мовчати, нiж говорити © ...

      0
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      Рейтинг: +12238

      Hektor 84 34 минуты назад

      С тобой дерьмом горбатым тоже знали когда расстаться! 30 матчей за барсу 0 результативных действий! Смешной утырок)))

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      Рейтинг: +1443

      Maxi_7 37 минут назад

      Что-то пьянич запоздал с этим твитом... его же из Барсы несколько месяцев как выкинули...

      4
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      Рейтинг: +8418

      Fusballer > Maxi_7 36 минут назад

      Знали, когда с г... расстаться)))

      5
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      Рейтинг: +8418

      Fusballer 38 минут назад

      С тобой тоже скоро расстанутся.

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