Пьянич – об отставке Кумана: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал отставку Рональда Кумана с поста главного тренера клуба.
«Знай, когда пора расстаться с дерьмом», – написал в инстаграме 31-летний босниец, арендованный «Бешикташем». Спустя несколько минут он удалил пост и объяснил, что его неправильно поняли.
Напомним, Пьянич лайкнул пост с призывом уволить Кумана после поражения «Барселоны» от «Райо Вальекано» (0:1).
- Пьянич провел 7 матчей за «Бешикташ» в этом сезоне и отдал 4 ассиста.
- В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»
Источник: Marca