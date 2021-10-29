Пьянич – об отставке Кумана: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал отставку Рональда Кумана с поста главного тренера клуба.

«Знай, когда пора расстаться с дерьмом», – написал в инстаграме 31-летний босниец, арендованный «Бешикташем». Спустя несколько минут он удалил пост и объяснил, что его неправильно поняли.

Напомним, Пьянич лайкнул пост с призывом уволить Кумана после поражения «Барселоны» от «Райо Вальекано» (0:1).

Пьянич провел 7 матчей за «Бешикташ» в этом сезоне и отдал 4 ассиста.

В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.

Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»