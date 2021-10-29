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  • Пьянич – об отставке Кумана: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом»

Пьянич – об отставке Кумана: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом»

29 октября 2021, 08:59
15

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал отставку Рональда Кумана с поста главного тренера клуба.

«Знай, когда пора расстаться с дерьмом», – написал в инстаграме 31-летний босниец, арендованный «Бешикташем». Спустя несколько минут он удалил пост и объяснил, что его неправильно поняли.

Напомним, Пьянич лайкнул пост с призывом уволить Кумана после поражения «Барселоны» от «Райо Вальекано» (0:1).

  • Пьянич провел 7 матчей за «Бешикташ» в этом сезоне и отдал 4 ассиста.
  • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»

Источник: Marca
Испания. Примера Турция. Суперлига Бешикташ Барселона Пьянич Миралем Куман Рональд
Комментарии (15)
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Fusballer
1635487436
С тобой тоже скоро расстанутся.
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Maxi_7
1635487500
Что-то пьянич запоздал с этим твитом... его же из Барсы несколько месяцев как выкинули...
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Hektor 84
1635487688
С тобой дерьмом горбатым тоже знали когда расстаться! 30 матчей за барсу 0 результативных действий! Смешной утырок)))
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acor94
1635488996
Всё правильно написал же. Он и расстался с дерьмом, отправив его в Бешикташ))
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серега кашин
1635491951
а сам то вылетел из барсы намного раньше
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Лфшт
1635492912
Мир латентных ушлепков. Все бояться сказать в лицо то, думают. Только врать и улыбаться умеют. Мерзко и противно.
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sochi-2013
1635496756
В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро. Сюрреализм!!!!!!!!
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Enter2006
1635502694
Так это же Пьянич про себя написал ))
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zigbert
1635514792
Да все правильно тебя поняли. Теперь понятно твое отношение к клубу.
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Soccerdealer63
1635708158
Расставаться с дерьмом можно по разному. Можно и обосраться))
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