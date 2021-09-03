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    Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»

    Полузащитник Миралем Пьянич объяснил, почему перешел из «Барселоны» в «Бешикташ». У него не было диалога с главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

    «Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы со мной разговаривали. А не так, будто мне 15 лет.

    Я согласился снизить зарплату и присоединиться к «Бешикташу», потому что я люблю футбол», – сказал босниец.

    • Ранее сообщалось, что Пьянич отклонил предложение о переходе в «Зенит». Футболиста предлагали пяти клубам РПЛ.
    • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 00:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1396

      Maxi_7 30 минут назад

      Из какой любви к какому футболу..... в Турции...? Это уже все... будем следить за тобой с таким же интересом как за Озилом...

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