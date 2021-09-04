Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»

Полузащитник Миралем Пьянич объяснил, почему перешел из «Барселоны» в «Бешикташ». У него не было диалога с главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

«Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы со мной разговаривали. А не так, будто мне 15 лет.

Я согласился снизить зарплату и присоединиться к «Бешикташу», потому что я люблю футбол», – сказал босниец.