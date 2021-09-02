Todofichajes: «Барселона» предложила Пьянича «Зениту», «Спартаку» и еще трем клубам РПЛ

Стало известно, куда может перейти полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич.

По информации Todofichajes, руководство каталонского клуба предложило 31-летнего боснийца пяти клубам РПЛ – «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и «Рубину».

Услуги игрока также были предложены четырем турецким клубам – «Фенербахче», «Истанбулу», «Бешикташу» и «Галатасараю». Сам Пьянич хочет вернуться в «Ювентус».