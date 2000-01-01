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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
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    Todofichajes: «Барселона» предложила Пьянича «Зениту», «Спартаку» и еще трем клубам РПЛ

    Стало известно, куда может перейти полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич.

    По информации Todofichajes, руководство каталонского клуба предложило 31-летнего боснийца пяти клубам РПЛ – «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и «Рубину».

    Услуги игрока также были предложены четырем турецким клубам – «Фенербахче», «Истанбулу», «Бешикташу» и «Галатасараю». Сам Пьянич хочет вернуться в «Ювентус».

    • Ранее сообщалось, что Пьянич не входит в планы «Барселоны» и покинет клуб.
    • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Todofichajes

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10097

      Литейный4 55 минут назад

      Сбитые лётчики это свиньям. У них по этой части крепкая эскадрилья. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4818

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Сбитый лётчик. Тем, кто может его купить, он нафиг не нужен, а тем, кому нужен - не на что его покупать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2650

      ySS 1 час назад

      А что, ЦСКА - единственный из РПЛ кандидат и с возможностями.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      diamondfan 1 час назад

      Зениту он нафиг не нужен! В Уфу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29128

      oyabun 1 час назад

      Категорически НЕТ! Спартаку нужны только игроки уровня Хендрикса и Коуфрие. Это наше тайное оружие против соперников! Только с такими (по мнению руководства клуба) прийдут победы и успех.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2935

      Питерский князь > oyabun 1 час назад

      Ваше тайное оружие, это туалетная бумага с эмблемой СпартаГ.
      Над вами усраться можно!
      =)))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -106

      Спартач80 > Питерский князь 1 час назад

      Привет,клуха питерская.Как твои дела,без твоих ботов-минусовщиков?=)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2935

      Питерский князь > Спартач80 1 час назад

      Спасибо, что спросил. У меня все хорошо.Вот с дочкой к педиатру отправляюсь. В детский сад пойдет.
      =)
      А минусы я никому не ставил.
      Это не мое.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16623

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Да Спартаку при этом руководстве никто не нужен.
      Их девиз - "ВОСПИТАЕМ БАБУ ЯГУ В СВОЁМ КОЛЛЕКТИВЕ!"
      )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2935

      Питерский князь > derrik2000 1 час назад

      Из "Народной команды", Спартак превратился в "Народную помойку".
      Скандал за скандалом. Эхо Глушакова до сих пор живо. И когда мясные найдут время на футбол?

      2
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      ...
      Рейтинг: +16623

      derrik2000 > Питерский князь 1 час назад

      Думаю, что в конце концов в Спартаке или ОКОЛО Спартака сами разберутся.

      0
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      Рейтинг: +2935

      Питерский князь > derrik2000 56 минут назад

      Уберите Федуна и разберутся.
      Только так!

      1
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      Рейтинг: +16623

      derrik2000 > Питерский князь 46 минут назад

      Так все нувориши из "эпохи 90-х" (((
      Выбирать не из кого.

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      Рейтинг: +2935

      Питерский князь > derrik2000 23 минуты назад

      Как эти ребята из 90-х за.е.бали.
      Сила есть ума не надо. Но у Федуна, не силы, не ума нет, к вашему сожалению.
      Если бы Зенит находился на 10 строчке, мне бы было ахереть, как обидно.
      Чемпионство праздновали, как 2 пришествие Иисуса Хреста.
      Могу, как болельщик Зенита проклянуть вас на победу в ЛЕ.
      Удачи, все равно, будем с вами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51250

      portero 1 час назад

      Ну вот понятно о ком спартаковский конспиратор Мележиков говорил....

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