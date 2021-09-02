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    Mundo Deportivo: Пьянич отклонил предложение «Зенита»

    Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич стал трансферной целью «Зенита».

    По информации Mundo Deportivo, петербургский клуб уже сделал предложение игроку, однако тот ответил отказом.

    Также боснийца приглашают в неназванную арабскую страну, однако он склоняется к тому, чтобы до января не менять команду.

    • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Todofichajes: «Барселона» предложила Пьянича «Зениту», «Спартаку» и еще трем клубам РПЛ

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии13
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      Рейтинг: +273

      Great Tartaria 42 минуты назад

      Зенит как обычно сорит деньгами на сбитых летчиков.....с такими деньжищами надо чемпы Бразилии, Уругвая ,Чили просматривать и брать перспективных игроков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16630

      derrik2000 55 минут назад

      А чё, Зенит не знал, когда делал предложение, что Пьянич им кукиш покажет?
      Он же с деЦтва за Спартак!
      ))

      2
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      Рейтинг: +11777

      ilichkadr 1 час назад

      На кой он Зениту, если провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий!? Это надо сильно умудриться полузащитнику, чтобы вот так пробегать 2700 минут мимо мяча, партнёров по команде и не отдать результативный пас.
      P.S. Всякую шваль пытаются втюхать..............

      3
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      Рейтинг: +2399

      swot1205 > ilichkadr 1 час назад

      у Вас так полкоманды а ЛЧ играет, без действий

      1
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      Рейтинг: +11777

      ilichkadr > swot1205 58 минут назад

      Ну, и зачем нам сие чучело, если своих хватает?

      3
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      Рейтинг: +2399

      swot1205 > ilichkadr 55 минут назад

      ;) тоже верно. первый раз зенитовец и не нагрубил. Респект тебе

      1
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      Рейтинг: +11777

      ilichkadr > swot1205 47 минут назад

      Я вырос уже из того возраста, чтобы кому-то грубить. Да и воспитан в СССР.

      1
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      Рейтинг: +881

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к переходу в "Бешикташ".

      2
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      Рейтинг: +4822

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Бред. У Зенита все 8 легионерских мест заняты востребованными игроками. Либо Mundo Deportivo настолько все плохо, что она желтеет, либо бомбардир перепутал с переводом

      3
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      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > Ганнибал Лектор 38 минут назад

      Долго ли что ли в Сочи кого нибудь из легов спихнуть

      1
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      Рейтинг: +7539

      playsh 1 час назад

      Зеня,оказывается - не всё коту масленица? Неожиданный отлуп,пощёчина типа...

      1
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      Рейтинг: +881

      Сергей Каспийский > playsh 38 минут назад

      Полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича предлагали приобрести «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Рубину» на правах аренды:)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +7539

      playsh > Сергей Каспийский 35 минут назад

      Я знаю,но ведь Зенит из этого выбора,несомненно,самый сладкий кусочек.

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