Mundo Deportivo: Пьянич отклонил предложение «Зенита»

Зенит как обычно сорит деньгами на сбитых летчиков.....с такими деньжищами надо чемпы Бразилии, Уругвая ,Чили просматривать и брать перспективных игроков
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич стал трансферной целью «Зенита».
По информации Mundo Deportivo, петербургский клуб уже сделал предложение игроку, однако тот ответил отказом.
Также боснийца приглашают в неназванную арабскую страну, однако он склоняется к тому, чтобы до января не менять команду.
- В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
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