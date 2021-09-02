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Mundo Deportivo: Пьянич отклонил предложение «Зенита»

2 сентября 2021, 20:41
17

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич стал трансферной целью «Зенита».

По информации Mundo Deportivo, петербургский клуб уже сделал предложение игроку, однако тот ответил отказом.

Также боснийца приглашают в неназванную арабскую страну, однако он склоняется к тому, чтобы до января не менять команду.

  • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Todofichajes: «Барселона» предложила Пьянича «Зениту», «Спартаку» и еще трем клубам РПЛ

Источник: Mundo Deportivo
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Пьянич Миралем
Комментарии (17)
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Plyash
1630606034
Зеня,оказывается - не всё коту масленица? Неожиданный отлуп,пощёчина типа...
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Ганнибал Лектор
1630606650
Бред. У Зенита все 8 легионерских мест заняты востребованными игроками. Либо Mundo Deportivo настолько все плохо, что она желтеет, либо бомбардир перепутал с переводом
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ilichkadr
1630607853
На кой он Зениту, если провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий!? Это надо сильно умудриться полузащитнику, чтобы вот так пробегать 2700 минут мимо мяча, партнёров по команде и не отдать результативный пас. P.S. Всякую шваль пытаются втюхать..............
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derrik2000
1630608314
А чё, Зенит не знал, когда делал предложение, что Пьянич им кукиш покажет? Он же с деЦтва за Спартак! ))
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Great Tartaria
1630609065
Зенит как обычно сорит деньгами на сбитых летчиков.....с такими деньжищами надо чемпы Бразилии, Уругвая ,Чили просматривать и брать перспективных игроков
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ySS
1630612230
Барсе надо как зениту фарм открывать и туда неугодных с лавки отправлять)
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Mariner
1630622168
Да утятина судя по всему. Зачем нам полуз, которому 31 год по конскому прайсу только потому что он в Барсе... Тем более до этого была новость, что сама Барса его предлагала 5 клубам из России и четырём в турции.
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Chehofff
1630659749
Что за бред? Кому нужен легионер после оформленной заявки в ЛЧ? Тем более, что Зенит вообще не ищет игроков в центр поля.
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