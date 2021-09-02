Mundo Deportivo: Пьянич отклонил предложение «Зенита»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич стал трансферной целью «Зенита».

По информации Mundo Deportivo, петербургский клуб уже сделал предложение игроку, однако тот ответил отказом.

Также боснийца приглашают в неназванную арабскую страну, однако он склоняется к тому, чтобы до января не менять команду.

В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.

Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Todofichajes: «Барселона» предложила Пьянича «Зениту», «Спартаку» и еще трем клубам РПЛ