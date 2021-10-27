РПЛ не будет приостановлена из-за локдауна. На матч Россия – Кипр пустят 30% зрителей

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч отбора ЧМ-2022 Россия – Кипр пройдет при 30-процентной заполняемости трибун.

«Вопрос о приостановке чемпионата не обсуждался. Вы видели заявление Дмитрия Чернышенко: отмены соревнований в нерабочие дни не будет.

Что касается матча Россия – Кипр, мы получили разрешение от Роспотребнадзора с 30-процентной посещаемостью», – сказал Дюков.