РПЛ не будет приостановлена из-за локдауна. На матч Россия – Кипр пустят 30% зрителей

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч отбора ЧМ-2022 Россия – Кипр пройдет при 30-процентной заполняемости трибун.
«Вопрос о приостановке чемпионата не обсуждался. Вы видели заявление Дмитрия Чернышенко: отмены соревнований в нерабочие дни не будет.
Что касается матча Россия – Кипр, мы получили разрешение от Роспотребнадзора с 30-процентной посещаемостью», – сказал Дюков.
- Россия сыграет с Кипром в четверг, 11 ноября.
- Стартовый свисток на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прозвучит в 20:00 мск.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова