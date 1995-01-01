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    РПЛ не будет приостановлена из-за локдауна. На матч Россия – Кипр пустят 30% зрителей

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч отбора ЧМ-2022 РоссияКипр пройдет при 30-процентной заполняемости трибун.

    «Вопрос о приостановке чемпионата не обсуждался. Вы видели заявление Дмитрия Чернышенко: отмены соревнований в нерабочие дни не будет.

    Что касается матча Россия – Кипр, мы получили разрешение от Роспотребнадзора с 30-процентной посещаемостью», – сказал Дюков.

    • Россия сыграет с Кипром в четверг, 11 ноября.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прозвучит в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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