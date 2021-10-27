Клопп, Тухель – кандидаты на пост тренера «Барселоны»

«Барселона» к началу следующего сезона планирует смену главного тренера. Основной кандидат – Юрген Клопп из «Ливерпуля». Альтернативный – Томас Тухель («Челси»).

В течение ближайших месяцев каталонцы будут думать, какие условия предложить Клоппу, чтобы он согласился возглавить клуб.

С нынешним главным тренером Рональдом Куманом «Барселона» не планирует продлевать контракт, истекающий летом.