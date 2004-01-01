Клопп, Тухель – кандидаты на пост тренера «Барселоны»

Бомбардир!(((
Неужели трудно сделать хоть небольшое изложение такой статьи?????((((((((
Простите за перевод.)))
"...В "Барсе" уже совершенно ясно, что это похоже на переходный сезон...
...Реальность такова, что Куман сохраняет доверие руководства и...
...Большая дискуссия, очевидно, идёт о том, чтобы укрепить команду одним или двумя первоклассными игроками на ключевых позициях, таких как центральный нападающий, и, прежде всего, привлечь тренера с достаточным характером, чтобы начать победный цикл. Фигура Хави Эрнандеса всегда есть и будет присутствовать, но большая мечта - Юрген Клопп, тренер, который уже седьмой сезон возглавляет Ливерпуль и который, возможно, мог бы закончить успешный цикл на Энфилд-Роуд, несмотря на то, что у него контракт до 2024 года.
...Сегодня новый тренер - главная задача совета директоров, который хочет сделать все возможное, зная, что «Барса» не может долго продержаться в спортивной посредственности. По этому найму проводится большая работа, которая может означать будущее компании."
Как-то так.
«Барселона» к началу следующего сезона планирует смену главного тренера. Основной кандидат – Юрген Клопп из «Ливерпуля». Альтернативный – Томас Тухель («Челси»).
В течение ближайших месяцев каталонцы будут думать, какие условия предложить Клоппу, чтобы он согласился возглавить клуб.
С нынешним главным тренером Рональдом Куманом «Барселона» не планирует продлевать контракт, истекающий летом.
- Клопп работает в Ливерпуле с 2015 года.
- Во главе «Ливерпуля» он быстрее всех одержал 200 побед.
- «Барселона» идет в Примере 9-й.