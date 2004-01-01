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    Клопп, Тухель – кандидаты на пост тренера «Барселоны»

    «Барселона» к началу следующего сезона планирует смену главного тренера. Основной кандидат – Юрген Клопп из «Ливерпуля». Альтернативный – Томас Тухель («Челси»).

    В течение ближайших месяцев каталонцы будут думать, какие условия предложить Клоппу, чтобы он согласился возглавить клуб.

    С нынешним главным тренером Рональдом Куманом «Барселона» не планирует продлевать контракт, истекающий летом.

    • Клопп работает в Ливерпуле с 2015 года.
    • Во главе «Ливерпуля» он быстрее всех одержал 200 побед.
    • «Барселона» идет в Примере 9-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1566

      gor77 6 минут назад

      Бомбардир!(((
      Неужели трудно сделать хоть небольшое изложение такой статьи?????((((((((
      Простите за перевод.)))
      "...В "Барсе" уже совершенно ясно, что это похоже на переходный сезон...
      ...Реальность такова, что Куман сохраняет доверие руководства и...
      ...Большая дискуссия, очевидно, идёт о том, чтобы укрепить команду одним или двумя первоклассными игроками на ключевых позициях, таких как центральный нападающий, и, прежде всего, привлечь тренера с достаточным характером, чтобы начать победный цикл. Фигура Хави Эрнандеса всегда есть и будет присутствовать, но большая мечта - Юрген Клопп, тренер, который уже седьмой сезон возглавляет Ливерпуль и который, возможно, мог бы закончить успешный цикл на Энфилд-Роуд, несмотря на то, что у него контракт до 2024 года.
      ...Сегодня новый тренер - главная задача совета директоров, который хочет сделать все возможное, зная, что «Барса» не может долго продержаться в спортивной посредственности. По этому найму проводится большая работа, которая может означать будущее компании."
      Как-то так.

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      Рейтинг: +10657

      Cleaner 13 минут назад

      А Клоппу нужно переходить в клуб с НЕАДЕКВАТНЫМ руководством???

      0
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      Рейтинг: +586

      ВЛАДИВОСТОК 35 минут назад

      Ну я надеюсь Клопп , нормальный мужик не пойдёт в это болото .....

      0
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      Рейтинг: +852

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Зачем им идти в середняк?

      1
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      Рейтинг: +1626

      lek! 1 час назад

      Хоть и болельщик Барсы , с какого перепуга они должны перейти в Барсу ? АПЛ лучшая лига , топ игроки . В Барсе сейчас , что есть ? Они даже ЗП не смогут заманить так как денег нет .

      0
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      Рейтинг: +1773

      Niko 1 час назад

      А им это зачем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1012

      mig28 2 часа назад

      Один в Ливерпуле, другой в Челси...оба претенденты на чемпионство в апл.
      Внимание вопрос: На кой им менять свои топ команды с отличными составами, на Барсу?!

      3
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      Рейтинг: +8373

      Fusballer 2 часа назад

      Клоппа в Спартак!

      1
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      Рейтинг: +10657

      Cleaner > Fusballer 11 минут назад

      В Спартак без Дзюбы Клопп не пойдет!..

      0
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      Рейтинг: +2747

      Derzkiy1 2 часа назад

      Ну Клопп топ 1 тренер, его в любой клуб засунь, команда топом станет. Не уверен, что ему захочется в барсу

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