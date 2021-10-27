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Клопп, Тухель – кандидаты на пост тренера «Барселоны»

27 октября 2021, 08:15
11

«Барселона» к началу следующего сезона планирует смену главного тренера. Основной кандидат – Юрген Клопп из «Ливерпуля». Альтернативный – Томас Тухель («Челси»).

В течение ближайших месяцев каталонцы будут думать, какие условия предложить Клоппу, чтобы он согласился возглавить клуб.

С нынешним главным тренером Рональдом Куманом «Барселона» не планирует продлевать контракт, истекающий летом.

  • Клопп работает в Ливерпуле с 2015 года.
  • Во главе «Ливерпуля» он быстрее всех одержал 200 побед.
  • «Барселона» идет в Примере 9-й.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Клопп Юрген Тухель Томас
Комментарии (11)
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Derzkiy1
1635313665
Ну Клопп топ 1 тренер, его в любой клуб засунь, команда топом станет. Не уверен, что ему захочется в барсу
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Fusballer
1635315334
Клоппа в Спартак!
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mig28
1635316071
Один в Ливерпуле, другой в Челси...оба претенденты на чемпионство в апл. Внимание вопрос: На кой им менять свои топ команды с отличными составами, на Барсу?!
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Niko
1635316725
А им это зачем?
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lek!
1635316991
Хоть и болельщик Барсы , с какого перепуга они должны перейти в Барсу ? АПЛ лучшая лига , топ игроки . В Барсе сейчас , что есть ? Они даже ЗП не смогут заманить так как денег нет .
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ВЛАДИВОСТОК
1635321555
Ну я надеюсь Клопп , нормальный мужик не пойдёт в это болото .....
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gor77
1635323276
Бомбардир!((( Неужели трудно сделать хоть небольшое изложение такой статьи?????(((((((( Простите за перевод.))) "...В "Барсе" уже совершенно ясно, что это похоже на переходный сезон... ...Реальность такова, что Куман сохраняет доверие руководства и... ...Большая дискуссия, очевидно, идёт о том, чтобы укрепить команду одним или двумя первоклассными игроками на ключевых позициях, таких как центральный нападающий, и, прежде всего, привлечь тренера с достаточным характером, чтобы начать победный цикл. Фигура Хави Эрнандеса всегда есть и будет присутствовать, но большая мечта - Юрген Клопп, тренер, который уже седьмой сезон возглавляет Ливерпуль и который, возможно, мог бы закончить успешный цикл на Энфилд-Роуд, несмотря на то, что у него контракт до 2024 года. ...Сегодня новый тренер - главная задача совета директоров, который хочет сделать все возможное, зная, что «Барса» не может долго продержаться в спортивной посредственности. По этому найму проводится большая работа, которая может означать будущее компании." Как-то так.
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ab15488
1635327039
Что за Клоппом не наблюдалось, так это пустого балабольства. Он ясно дал понять, что по окончании контракта с Ливерпулем намерен устроить себе годовой отпуск, в котором тыщу лет не был. Гонять по миру, пить пиво и нахрен забыть про футбол. Любой кто попытается испортить эти планы просто разозлит немца и все.
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zigbert
1635337845
Они так и останутся кандидатами на бумаге.
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Hektor 84
1635399857
А клубы в которых они тренируют планируют с ними расставаться? У них вообще то контрактные обязательства.
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