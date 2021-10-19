Лига чемпионов. «Атлетико» уступил «Ливерпулю» в меньшинстве. Гризманн сделал дубль и удалился

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (3:2) на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:2 к 20-й минуте, но сумел сравнять счет благодаря дублю Антуана Гризманна.

В начале второго тайма француз получил прямую красную карточку. Он попал шипами в голову нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Победу «Ливерпулю» принес Мохамед Салах, реализовавший пенальти на 76-й минуте. Он же забил первый гол в матче.

«Ливерпуль» набрал 9 очков из 9 возможных в первых трех турах и продолжает лидировать в группе В. «Атлетико» делит второе место с «Порту», который обыграл «Милан» (1:0).

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салах, 8; 0:2 – Кейта, 13; 1:2 – Гризманн, 20; 2:2 – Гризманн, 34; 2:3 – Салах (с пенальти), 76.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо (Льоренте, 80), Фелипе, Триппьер, Кондогбиа (Хименес, 46), Коке, Карраско, Де Пауль (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Гризманн, Феликс (Корреа, 80).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Кейта (Фабиньо, 46), Мане (Жота, 63), Салах (Уильямс, 90+2), Фирмино.

Предупреждения: Суарес, 90+5; Милнер, 59; Александр-Арнольд, 63.

Удаления: Гризманн, 52 – нет.

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