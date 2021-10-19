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    Лига чемпионов. «Аякс» забил четыре безответных мяча «Боруссии» Д, «Порту» победил «Милан»

    Дортмундская «Боруссия» разгромно уступила «Аяксу» (0:4) на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Голландский клуб забил 11 мячей в трех стартовых турах, пропустив лишь однажды. «Аякс» лидирует в группе С с 9 очками, «Боруссия» – вторая с 6 баллами.

    «Порту» обыграл на своем поле «Милан» (1:0). Итальянский клуб не набрали ни одного очка в этой ЛЧ и идет последним в группе B.

    Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур

    Аякс (Голландия) – Боруссия Д (Германия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ройс (автогол), 11; 2:0 – Блинд, 25; 3:0 – Антони, 57; 4:0 – Аллер, 72.

    Группа B

    Порту (Португалия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 65.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2021 23:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      Gasanov Хачик 34 минуты назад

      Ибра

      0
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      Рейтинг: +74

      Gasanov Хачик 35 минут назад

      Жалка што игра ни снёс башку ф хлам этаму питушари партугальскаму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3610

      FENIX-SL 1 час назад

      ой
      странное что то с Боруссией произошло

      0
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