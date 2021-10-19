Лига чемпионов. «Аякс» забил четыре безответных мяча «Боруссии» Д, «Порту» победил «Милан»

Дортмундская «Боруссия» разгромно уступила «Аяксу» (0:4) на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голландский клуб забил 11 мячей в трех стартовых турах, пропустив лишь однажды. «Аякс» лидирует в группе С с 9 очками, «Боруссия» – вторая с 6 баллами.

«Порту» обыграл на своем поле «Милан» (1:0). Итальянский клуб не набрали ни одного очка в этой ЛЧ и идет последним в группе B.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур

Аякс (Голландия) – Боруссия Д (Германия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ройс (автогол), 11; 2:0 – Блинд, 25; 3:0 – Антони, 57; 4:0 – Аллер, 72.

Группа B

Порту (Португалия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Диас, 65.

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