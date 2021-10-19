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    Гризманн сделал дубль и получил прямую красную карточку в матче с «Ливерпулем»

    «Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб уступал со счетом 0:2 к 20-й минуте, но сумел сравнять счет благодаря дублю Антуана Гризманна в первом тайме. После возвращения в «Атлетико» он забивает только в ЛЧ: в трех матчах на его счету три гола.

    На 52-й минуте француз получил прямую красную карточку. Он попал шипами в голову нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

    Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2021 23:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: -243

      СуперПАВ9 17 минут назад

      Зря Антошку слили он рэпоказывает что еще огого

      0
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      Рейтинг: +3002

      ySS 1 час назад

      Красная без разговоров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11273

      житель СПб 1 час назад

      А у нас только в час ночи показывать начнут...

      0
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      Рейтинг: +1264

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Плагиатит у Великого Зе

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