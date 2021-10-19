Гризманн сделал дубль и получил прямую красную карточку в матче с «Ливерпулем»

«Атлетико» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:2 к 20-й минуте, но сумел сравнять счет благодаря дублю Антуана Гризманна в первом тайме. После возвращения в «Атлетико» он забивает только в ЛЧ: в трех матчах на его счету три гола.

На 52-й минуте француз получил прямую красную карточку. Он попал шипами в голову нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»