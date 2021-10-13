Степаненко – о шестой ничьей Украины: «Это наша психология, которую хочется поменять»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе ЧМ-2022.

Украинцы завершили вничью шесть из семи матчей квалификации турнира и одержали одну победу в шести последних встречах.

«Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда уже играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом слишком низко сели. А это значит – забросы в штрафную, какие-то отскоки... Получили удар – и мяч в воротах. Над этим нужно работать.

Повторюсь, главная проблема – мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, много игроков бегут в штрафную.

Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. А ведь нам по зубам была эта команда...» – сказал Степаненко.