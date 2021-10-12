Отбор молодежного Евро-2023. Россия разгромила Литву на выезде, Тюкавин оформил дубль

Сборная России обыграла в гостях Литву (3:0) в отборочном матче молодежного Евро-2023.

Команда Михаила Галактионова не могла забить до 65-й минуты, после чего отличилась трижды в течении шести минут.

Дубль оформил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, еще один мяч в свои ворота забил Каролис Узела.

Молодежная сборная России поднялась на второе место в группе С. В четырех матчах сборная набрала девять очков.

Отбор молодежного Евро-2023. Группа С. 4-й тур

Литва – Россия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Тюкавин, 65; 0:2 – Узела (автогол), 68; 0:3 – Тюкавин, 71.