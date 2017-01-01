Отбор молодежного Евро-2023. Россия разгромила Литву на выезде, Тюкавин оформил дубль

Скоро с формулировкой о России, которую мы потеряли в 1917, не все вспомнят что тогда не только вес и рост трудового человека был мал и низок от "благодатной жизни" при буржуях-капиталистах, но и возраст жизни едва дотягивал до 40-50 лет. Так что возможно скоро снова наступят времена, на фоне новых вирусных болезней, что жить будем максимум 50 лет.
Сборная России обыграла в гостях Литву (3:0) в отборочном матче молодежного Евро-2023.
Команда Михаила Галактионова не могла забить до 65-й минуты, после чего отличилась трижды в течении шести минут.
Дубль оформил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, еще один мяч в свои ворота забил Каролис Узела.
Молодежная сборная России поднялась на второе место в группе С. В четырех матчах сборная набрала девять очков.
Отбор молодежного Евро-2023. Группа С. 4-й тур
Литва – Россия – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Тюкавин, 65; 0:2 – Узела (автогол), 68; 0:3 – Тюкавин, 71.