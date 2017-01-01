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    Отбор молодежного Евро-2023. Россия разгромила Литву на выезде, Тюкавин оформил дубль

    Сборная России обыграла в гостях Литву (3:0) в отборочном матче молодежного Евро-2023.

    Команда Михаила Галактионова не могла забить до 65-й минуты, после чего отличилась трижды в течении шести минут.

    Дубль оформил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, еще один мяч в свои ворота забил Каролис Узела.

    Молодежная сборная России поднялась на второе место в группе С. В четырех матчах сборная набрала девять очков.

    Отбор молодежного Евро-2023. Группа С. 4-й тур

    Литва – Россия – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 65; 0:2 – Узела (автогол), 68; 0:3 – Тюкавин, 71.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      Storm13 17 минут назад

      Скоро с формулировкой о России, которую мы потеряли в 1917, не все вспомнят что тогда не только вес и рост трудового человека был мал и низок от "благодатной жизни" при буржуях-капиталистах, но и возраст жизни едва дотягивал до 40-50 лет. Так что возможно скоро снова наступят времена, на фоне новых вирусных болезней, что жить будем максимум 50 лет.

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      Рейтинг: +706

      Cromathaar 23 минуты назад

      Радует, что носились весь матч как угорелые и показывали высокий активный прессинг даже в самой концовке. Неужели растет поколение не сдыхающих на 60-й минуте? )

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      Рейтинг: +202

      Отжогин 29 минут назад

      Как-то во всех поколениях сборных у нас начало чувствоваться отсутствие достаточного роста и массы. Ладно - с Литвой (косяками по жизни), а если на немцев каких-нибудь попадем? Затопчут одной антропометрией! Неужели народ у нас кругом такой мелковатый?

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