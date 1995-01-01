Булыкин: «Сборная избавилась от «дзюбазависимости». Ребята просто молодцы»

А ещё ранее (в последнии 20-25 лет)избавилась от магазина зависимости, кальяна зависимости, бухало зависимости, р.а.с.п.и.з.д.я.й.с.т.в.о зависимости...? (ну здесь возможен вопрос), а теперь вот новый тренд от тупаря Булыкина (наверное что-нибудь припомнил), лишь бы кого-нибудь хайпнуть. Ладно хоть потом про общую картину с ослабленным составом признал.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты национальной команды в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
«Можно сказать, что избавились от «дзюбазависимости», смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы.
Мы еще не нашли свою игру, и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», – сказал Булыкин.
- Дзюба отказался ехать в сборную на октябрьские матчи.
- Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
- В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.
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