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    Булыкин: «Сборная избавилась от «дзюбазависимости». Ребята просто молодцы»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты национальной команды в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

    «Можно сказать, что избавились от «дзюбазависимости», смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы.

    Мы еще не нашли свою игру, и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», – сказал Булыкин.

    • Дзюба отказался ехать в сборную на октябрьские матчи.
    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

    Тренер Словении: «В Сочи моим кошмаром был Дзюба. Сегодняшняя Россия – быстрая и гибкая»

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1634

      DMитрий 1 час назад

      А ещё ранее (в последнии 20-25 лет)избавилась от магазина зависимости, кальяна зависимости, бухало зависимости, р.а.с.п.и.з.д.я.й.с.т.в.о зависимости...? (ну здесь возможен вопрос), а теперь вот новый тренд от тупаря Булыкина (наверное что-нибудь припомнил), лишь бы кого-нибудь хайпнуть. Ладно хоть потом про общую картину с ослабленным составом признал.

      0
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      Рейтинг: +5312

      sochi-2013 2 часа назад

      Чудесный отскок от середнячка (игравшего лучше), и чудесная победа никакущей Словении, и сразу отрыв башки. Мы самые великие, у нас нет проблем!
      P.S. Чудо похожее на застреленного из рогатки медведя.

      1
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      Рейтинг: +1984

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      Сборная России вообще избавилась от форвардозависимости, место нападающего на поле можно отдавать какому-нибудь более полезному игроку)

      3
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      Рейтинг: +7682

      Fusballer > Радио1000шумеров 3 часа назад

      Да, тем хуже для соперников. Будут возникать моменты от игроков, от которых никто не ждёт)))

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