Булыкин: «Сборная избавилась от «дзюбазависимости». Ребята просто молодцы»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты национальной команды в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Можно сказать, что избавились от «дзюбазависимости», смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы.

Мы еще не нашли свою игру, и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», – сказал Булыкин.

Дзюба отказался ехать в сборную на октябрьские матчи.

отказался ехать в сборную на октябрьские матчи. Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

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