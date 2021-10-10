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  • Карпин: «Задача сборной – быть на первом месте по итогам последнего тура»

Карпин: «Задача сборной – быть на первом месте по итогам последнего тура»

10 октября 2021, 20:33
15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

– В команде есть волнение? Матч против Словении очень важен для задачи минимум – выйти в стыки.

– Мы не мыслим этими категориями – задача минимум или максимум. Про это волнение нет смысла говорить. Наша задача – быть на первом месте по итогам последнего тура, если будет такая возможность.

– Устроит ли вас победа при такой же игре, как была в Казани?

– Устроит ли нас победа? Да, устроит. Хотелось бы, чтобы мы играли хорошо? Да, хотелось бы. Или давайте я скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо. Так, что ли?

– Вы правда не помните матч против Словении в Мариборе в 2009-м? Это легендарная игра для словенцев.

– Правда не помню. Я знаю, что Россия проиграла, но я не знаю, в Мариборе это было или еще где-то. Это было 12 лет назад. Где эта игра проходила? Логично, что в Словении – против Словении. А где именно? Марибор? Окей, Марибор так Марибор.

– Как оцените шансы соперника?

– Наверное, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома. Или как вы сейчас говорите – в 2009-м году в Мариборе.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ВетеR
1633888472
Очень похоже, что за второе придётся побороться
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Ziklop
1633894711
сильно сказал Карпин, завтра получим нолик и затем с хорватами нолик , и третье место наше...
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Garrincha58
1633894867
сказочник
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alex1951
1633895140
Карпуша засыпает...но Карпуша все-все понимает....скажи Карпуша.... В Марибор ты прилетел - оставить словенцев не у дел.. Так ,дерзай,давай Карпуша,всем в России будет лучше))))
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portero
1633899986
Валера помню про 11 туров и 33 очка, это теория опять...
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paracetamol
1633932147
С такой игрой на уровне Мальты*
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Красногорск_Фан
1633937435
Придется для первого места поймать джинна , золотую рыбку , лепрекона всех и сразу. Но походу в мариборе и Хорватии больше шансов отхватить лихо одноглазое
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NewLife
1633943613
Что вы ожидали, что должен сказать тренер ? В теории все правильно, посмотрим на практику, хотя я считаю, что по-любому Словению должны обыграть. (Ведь у нас сахар заменили Сахаряном))))
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jek718875
1633945760
Сам выходи и ОНОПКО с ПИСАРЕВЫМ прихвати, всё равно скамейку полируют,может толку больше будет
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zigbert
1633958638
Смелое заявление. Но без высокой цели трудно добиться чего либо.
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