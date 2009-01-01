Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Карпин: «Задача сборной – быть на первом месте по итогам последнего тура»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

    – В команде есть волнение? Матч против Словении очень важен для задачи минимум – выйти в стыки.

    – Мы не мыслим этими категориями – задача минимум или максимум. Про это волнение нет смысла говорить. Наша задача – быть на первом месте по итогам последнего тура, если будет такая возможность.

    – Устроит ли вас победа при такой же игре, как была в Казани?

    – Устроит ли нас победа? Да, устроит. Хотелось бы, чтобы мы играли хорошо? Да, хотелось бы. Или давайте я скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо. Так, что ли?

    – Вы правда не помните матч против Словении в Мариборе в 2009-м? Это легендарная игра для словенцев.

    – Правда не помню. Я знаю, что Россия проиграла, но я не знаю, в Мариборе это было или еще где-то. Это было 12 лет назад. Где эта игра проходила? Логично, что в Словении – против Словении. А где именно? Марибор? Окей, Марибор так Марибор.

    – Как оцените шансы соперника?

    – Наверное, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома. Или как вы сейчас говорите – в 2009-м году в Мариборе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10969

      житель СПб 1 час назад

      Опять залихвастские речи. Они уместны при игре в боулинг, перед женой... Сразу видно, что человек никогда не был в по-настоящему мужских коллективах, в армии...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2099

      Бриг > житель СПб 22 минуты назад

      Он был в армии. Футболистом служил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10156

      Cleaner 1 час назад

      Валера, вообще то задача сборной России - попасть на ЧЕМПИОНАТ МИРА. Я не вижу к этому никаких предпосылок...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23225

      slavutiq70 > Cleaner 39 минут назад

      Ну если у команды столько же очков сколько у лидера . то предпосылки наверное есть ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11764

      ВетеR 1 час назад

      Очень похоже, что за второе придётся побороться

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90113
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67788
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru