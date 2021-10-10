Карпин: «Задача сборной – быть на первом месте по итогам последнего тура»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

– В команде есть волнение? Матч против Словении очень важен для задачи минимум – выйти в стыки.

– Мы не мыслим этими категориями – задача минимум или максимум. Про это волнение нет смысла говорить. Наша задача – быть на первом месте по итогам последнего тура, если будет такая возможность.

– Устроит ли вас победа при такой же игре, как была в Казани?

– Устроит ли нас победа? Да, устроит. Хотелось бы, чтобы мы играли хорошо? Да, хотелось бы. Или давайте я скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо. Так, что ли?

– Вы правда не помните матч против Словении в Мариборе в 2009-м? Это легендарная игра для словенцев.

– Правда не помню. Я знаю, что Россия проиграла, но я не знаю, в Мариборе это было или еще где-то. Это было 12 лет назад. Где эта игра проходила? Логично, что в Словении – против Словении. А где именно? Марибор? Окей, Марибор так Марибор.

– Как оцените шансы соперника?

– Наверное, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома. Или как вы сейчас говорите – в 2009-м году в Мариборе.