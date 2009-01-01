Карпин: «Задача сборной – быть на первом месте по итогам последнего тура»

Опять залихвастские речи. Они уместны при игре в боулинг, перед женой... Сразу видно, что человек никогда не был в по-настоящему мужских коллективах, в армии...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.
– В команде есть волнение? Матч против Словении очень важен для задачи минимум – выйти в стыки.
– Мы не мыслим этими категориями – задача минимум или максимум. Про это волнение нет смысла говорить. Наша задача – быть на первом месте по итогам последнего тура, если будет такая возможность.
– Устроит ли вас победа при такой же игре, как была в Казани?
– Устроит ли нас победа? Да, устроит. Хотелось бы, чтобы мы играли хорошо? Да, хотелось бы. Или давайте я скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо. Так, что ли?
– Вы правда не помните матч против Словении в Мариборе в 2009-м? Это легендарная игра для словенцев.
– Правда не помню. Я знаю, что Россия проиграла, но я не знаю, в Мариборе это было или еще где-то. Это было 12 лет назад. Где эта игра проходила? Логично, что в Словении – против Словении. А где именно? Марибор? Окей, Марибор так Марибор.
– Как оцените шансы соперника?
– Наверное, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома. Или как вы сейчас говорите – в 2009-м году в Мариборе.
- Матч Словения – Россия пройдет завтра в Мариборе. Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.